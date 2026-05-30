السبت 30 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الكرة ينهي حقبة كوزمين.. وزلاتكو وبينتو يتقدمان الترشيحات

اتحاد الكرة ينهي حقبة كوزمين.. وزلاتكو وبينتو يتقدمان الترشيحات
30 مايو 2026 11:50

معتز الشامي (أبوظبي) 
أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم رسمياً صباح اليوم إنهاء التعاقد مع الروماني كوزمين أولاريو وجهازه الفني المساعد، موجهاً الشكر لهم على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية مع المنتخب الوطني الأول.
وجاء الإعلان الرسمي بعد أيام من انفراد «الاتحاد الرياضي» بنية الاتحاد في أواخر إبريل الماضي، ليؤكد بداية مرحلة جديدة في مشروع إعداد المنتخب الوطني، الذي يستهدف بناء فريق قادر على المنافسة بقوة خلال الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج «خليجي 27» التي تستضيفها مدينة جدة السعودية بين أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر المقبلين، إلى جانب كأس آسيا 2027 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.
وبحسب المعلومات، فإن اتحاد الكرة وضع عدداً من الأسماء التدريبية على القائمة المختصرة لاختيار المدير الفني الجديد، يتقدمها الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، والذي يحظى بتقدير كبير داخل أروقة الكرة الإماراتية بعد النجاحات التاريخية التي حققها سواء مع منتخب كرواتيا الحالي على مدار أكثر من 10 سنوات أو سابقاً مع نادي العين، عندما قاده إلى واحدة من أبرز الفترات في تاريخ «الزعيم».
كما عاد اسم البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب السابق والذي تمت إقالته للتعاقد مع كوزمين قبل عامين تقريباً، إلى دائرة الترشيحات مجدداً، في ظل القناعة الفنية التي تركها خلال تجربته السابقة مع المنتخب الوطني، حيث يرى كثيرون أن المدرب البرتغالي نجح في وضع أسس فنية واضحة للفريق، وأن عودته قد تمنح المنتخب فرصة جديدة للاستفادة من مجموعة المواهب والعناصر الشابة التي انضمت مؤخراً إلى القائمة الموسعة للأبيض، والتي لم تكن متوفرة في فترة بينتو وبالتالي أثرت على المنتخب وقتها. 
وتشير التوقعات إلى أن اتحاد الكرة سيحسم ملف المدرب الجديد قبل مطلع يوليو المقبل، وذلك من أجل منح الجهاز الفني الجديد الوقت الكافي لوضع تصور شامل لبرنامج الإعداد الخاص بالمرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن يدخل المنتخب الوطني معسكراً إعدادياً مغلقاً في أوروبا خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبلين، حيث سيشكل المعسكر فرصة مهمة للمدرب الجديد، لمتابعة مستويات اللاعبين الدوليين بعد انتهاء معسكرات الأندية الصيفية الأوروبية، والوقوف بشكل مباشر على جاهزيتهم الفنية والبدنية.
كما ستشهد الأسابيع المقبلة مناقشات موسعة بين اتحاد الكرة والجهاز الفني الجديد، بشأن استراتيجية إعداد المنتخب لكأس آسيا 2027، بما في ذلك زيادة عدد أيام التجمعات الدورية لتتجاوز عشرة أيام في كل معسكر، إلى جانب دراسة إقامة مباريات ودية دولية قوية، خصوصاً قبل تجمعي سبتمبر وديسمبر المقبلين.
وتبدو المرحلة المقبلة حاسمة في مستقبل المنتخب الوطني، إذ يسعى اتحاد الكرة إلى اختيار مدرب قادر على بناء مشروع فني طويل الأمد، يعيد الأبيض إلى دائرة المنافسة القارية، ويمنحه أفضل فرصة ممكنة لتحقيق نتائج إيجابية في خليجي 27 وكأس آسيا 2027. 

أخبار ذات صلة
زلاتكو يتصدر قائمة المرشحين لقيادة «الأبيض» بعد مونديال 2026
مودريتش على أعتاب التاريخ بالمونديال الخامس
كأس آسيا
زلاتكو داليتش
كوزمين
باولو بينتو
آخر الأخبار
رئيس وزراء مالطا وزعيم حزب العمال روبرت أبيلا وزوجته يلوحان لمؤيديهما خلال تجمع انتخابي في العاصمة فاليتا
الأخبار العالمية
انطلاق عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية بمالطا
اليوم 15:30
بذهبيتي عبد القدوس ومريم كريم.. الإمارات ترفع الرصيد في «آسيوية القوى» إلى 5 ميداليات
الرياضة
بذهبيتي عبد القدوس ومريم كريم.. الإمارات ترفع الرصيد في «آسيوية القوى» إلى 5 ميداليات
اليوم 15:17
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
"الخارجية" تنصح مواطني الدولة بعدم السفر إلى 3 دول أفريقية
اليوم 15:15
حتا يحتفل مع جماهيره بثنائية «درع الأولى» وبطاقة الصعود
الرياضة
حتا يحتفل مع جماهيره بثنائية «درع الأولى» وبطاقة الصعود
اليوم 15:15
حكام الإمارات يعزون أمير قطر في وفاة عبدالله بن حمد العطية
علوم الدار
حكام الإمارات يعزون أمير قطر في وفاة عبدالله بن حمد العطية
اليوم 14:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©