اتحاد الكرة ينهي حقبة كوزمين.. وزلاتكو وبينتو يتقدمان الترشيحات

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم رسمياً صباح اليوم إنهاء التعاقد مع الروماني كوزمين أولاريو وجهازه الفني المساعد، موجهاً الشكر لهم على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية مع المنتخب الوطني الأول.

وجاء الإعلان الرسمي بعد أيام من انفراد «الاتحاد الرياضي» بنية الاتحاد في أواخر إبريل الماضي، ليؤكد بداية مرحلة جديدة في مشروع إعداد المنتخب الوطني، الذي يستهدف بناء فريق قادر على المنافسة بقوة خلال الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج «خليجي 27» التي تستضيفها مدينة جدة السعودية بين أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر المقبلين، إلى جانب كأس آسيا 2027 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وبحسب المعلومات، فإن اتحاد الكرة وضع عدداً من الأسماء التدريبية على القائمة المختصرة لاختيار المدير الفني الجديد، يتقدمها الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، والذي يحظى بتقدير كبير داخل أروقة الكرة الإماراتية بعد النجاحات التاريخية التي حققها سواء مع منتخب كرواتيا الحالي على مدار أكثر من 10 سنوات أو سابقاً مع نادي العين، عندما قاده إلى واحدة من أبرز الفترات في تاريخ «الزعيم».

كما عاد اسم البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب السابق والذي تمت إقالته للتعاقد مع كوزمين قبل عامين تقريباً، إلى دائرة الترشيحات مجدداً، في ظل القناعة الفنية التي تركها خلال تجربته السابقة مع المنتخب الوطني، حيث يرى كثيرون أن المدرب البرتغالي نجح في وضع أسس فنية واضحة للفريق، وأن عودته قد تمنح المنتخب فرصة جديدة للاستفادة من مجموعة المواهب والعناصر الشابة التي انضمت مؤخراً إلى القائمة الموسعة للأبيض، والتي لم تكن متوفرة في فترة بينتو وبالتالي أثرت على المنتخب وقتها.

وتشير التوقعات إلى أن اتحاد الكرة سيحسم ملف المدرب الجديد قبل مطلع يوليو المقبل، وذلك من أجل منح الجهاز الفني الجديد الوقت الكافي لوضع تصور شامل لبرنامج الإعداد الخاص بالمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب الوطني معسكراً إعدادياً مغلقاً في أوروبا خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبلين، حيث سيشكل المعسكر فرصة مهمة للمدرب الجديد، لمتابعة مستويات اللاعبين الدوليين بعد انتهاء معسكرات الأندية الصيفية الأوروبية، والوقوف بشكل مباشر على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

كما ستشهد الأسابيع المقبلة مناقشات موسعة بين اتحاد الكرة والجهاز الفني الجديد، بشأن استراتيجية إعداد المنتخب لكأس آسيا 2027، بما في ذلك زيادة عدد أيام التجمعات الدورية لتتجاوز عشرة أيام في كل معسكر، إلى جانب دراسة إقامة مباريات ودية دولية قوية، خصوصاً قبل تجمعي سبتمبر وديسمبر المقبلين.

وتبدو المرحلة المقبلة حاسمة في مستقبل المنتخب الوطني، إذ يسعى اتحاد الكرة إلى اختيار مدرب قادر على بناء مشروع فني طويل الأمد، يعيد الأبيض إلى دائرة المنافسة القارية، ويمنحه أفضل فرصة ممكنة لتحقيق نتائج إيجابية في خليجي 27 وكأس آسيا 2027.