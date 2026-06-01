«إدارة دبا» تستعرض خطة العمل وبرنامج الموسم الجديد

1 يونيو 2026 18:30

 
فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

عقد مجلس إدارة نادي دبا اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم الرياضي المقبل، واستعراض أبرز ملامح خطة العمل على مستوى الفرق الرياضية والإدارية المختلفة، وشهد الاجتماع مراجعة شاملة لنتائج فرق المراحل السنية خلال الموسم المنصرم، حيث اطلع المجلس على التقارير الفنية والإدارية الخاصة بالفرق، والتي أظهرت مستويات إيجابية ونجاحات متعددة تعكس الجهود المبذولة في قطاع المراحل السنية، باعتباره أحد أهم روافد النادي بالمواهب واللاعبين للمستقبل.
كما ناقش المجلس التقييم الكامل لأداء جميع الفرق الرياضية بالنادي خلال الموسم الماضي، والوقوف على أبرز الإيجابيات والتحديات، بما يسهم في تطوير العمل ورفع مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بحث عدد من الملفات التنظيمية والإدارية المرتبطة بخطط النادي المستقبلية.
وثمّن مجلس الإدارة الدور الكبير الذي قام به الموظفون والعاملون وأعضاء النادي، مشيداً بجهودهم وإخلاصهم في أداء مهامهم، وما قدموه من عمل ساهم في تحقيق العديد من أهداف وطموحات النادي خلال الموسم الماضي، مؤكداً أن النجاحات التي تحققت جاءت ثمرة تعاون جماعي وروح عمل واحدة بين مختلف مكونات النادي.
يُذكر أن الفريق هبط إلى دوري الدرجة الأولى مع نهاية الموسم الحالي، بعد مشاركته في دوري أدنوك للمحترفين، حيث سيخوض منافسات دوري الدرجة الأولى خلال الموسم المقبل.

دبا الفجيرة
الفجيرة
دوري الدرجة الأولى
دوري أدنوك للمحترفين
