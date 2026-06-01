سالم بن علي: الاستقرار سرّ تألق «سلة النصر» وطموحاتنا بلاحدود

علي معالي (أبوظبي)

أكد سالم بن علي، عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، مشرف قطاع كرة السلة، أن الاستقرار هو كلمة السر في تألق «العميد» هذا الموسم، مشيراً إلى أن التأهل إلى جميع نهائيات الموسم الحالي في منافسات الرجال ثمرة عمل منظّم من جميع عناصر اللعبة، بدايةً من رئيس شركة الألعاب عبدالرزاق الهاشمي، مروراً باللاعبين والجهازين الفني والإداري.

قال سالم بن علي: «حققنا لقبَي كأس الإمارات، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وهو أمر جميل للغاية، ومجلس إدارة النادي كان يضع العديد من الأهداف هذا الموسم، في مقدمتها الفوز بلقب بطولة الدوري لأول مرة في تاريخ النادي، ولكننا خسرنا، رغم أننا كنا قريبين للغاية في مباراة مثيرة للغاية أمام شباب الأهلي، ومع ذلك لم نفقد الأمل أو تفتر طموحاتنا في بقية الألقاب، وهذا أمر جيد للغاية بأن يتماسك النصر بهذه الطريقة، ويستمر من بداية الموسم حتى نهايته على منصات التتويج ليكسب لقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للمرة السابعة».

وأضاف: «ما يحدث في سلة العميد حالياً أمر مفرح للغاية، بوجود عدد كبير من لاعبينا في قائمة المنتخب الوطني، وذخيرة مميزة من اللاعبين الشباب نبني عليهم المستقبل لمسيرة السلة بهذا النادي الذي لا يبخل مطلقاً على من يحقق الإنجازات، وأن التواصل المستمر والعمل والدعم الإيجابي من رئيس شركة الألعاب يدفعنا إلى مزيد من الطموحات ليستمر الفريق على منصات التتويج لسنوات طويلة».

وقال سالم بن علي: «ما يقدّمه الجهازان الفني والإداري من عمل مميز يدفعني إلى القول بأن التجديد أمر طبيعي في ظل العطاء والمستوى الرائع، وللحفاظ على الاستقرار الذي جلب لنا كل هذه الألقاب، وستكون هناك خطط تؤكد أن «بيت العميد» يبحث دائماً عن الألقاب، وسوف يستمر لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية في كافة المراحل».