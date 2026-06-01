أكاديمية فاطمة بنت مبارك تستعرض الأثر الرياضي في «السعادة والتوازن»



أبوظبي (وام)

اختتمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورشة «السعادة والتوازن»، التي نظّمتها في مجلس الفلاح، تماشياً مع عام الأسرة 2026، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة.

وأكدت الأكاديمية أن الورشة حققت نجاحاً كبيراً، في ظل حضور شرائح المجتمع المختلفة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، وتقوية الروابط الأسرية والاجتماعية، وتوفير بيئة تفاعلية تجمع أفراد المجتمع من خلال التوعية بالصحة النفسية والجسدية، مشيدةً بالجهود الكبيرة لمجالس أبوظبي، والتعاون المشترك لتنفيذ البرامج ونجاحها.

وأسهمت الورشة في تعزيز جودة الحياة والصحة النفسية والبدنية من خلال ممارسة الرياضة، لما لها من أثر إيجابي في تحقيق التوازن والسعادة لدى أفراد المجتمع، ونشر الوعي بأهمية تبنِّي أسلوب حياة صحي يعزّز النشاط والطاقة الإيجابية.