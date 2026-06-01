الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
ختام ناجح للنسخة السادسة من دوري رابطة المحترفين الإلكتروني

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات النسخة السادسة من دوري رابطة المحترفين الإماراتية الإلكتروني، التي نظمتها رابطة المحترفين يومي 30 و31 مايو الماضي في بيكسول بمنطقة القناة في أبوظبي، وسط أجواء تنافسية مميزة ومشاركة واسعة من اللاعبين، في نسخة جديدة عكست النمو المتواصل الذي تشهده البطولة منذ انطلاقها، ورسخت مكانتها كواحدة من أبرز الفعاليات المرتبطة بالرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات.
وشهدت البطولة مشاركة لاعبين من مختلف أنحاء الدولة، تنافسوا في التصفيات المؤهلة للوصول إلى النهائيات، التي أقيمت بحضور جماهيري وتفاعل كبير من متابعي الألعاب الإلكترونية، إلى جانب متابعة واسعة عبر المنصات الرقمية والقنوات الرسمية للرابطة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي، ودوره المتنامي في استقطاب فئة الشباب وتعزيز ارتباطهم بالمحتوى الرياضي.
وتمكن علي الدرمكي، ممثل نادي خورفكان، من التتويج بلقب النسخة السادسة بعد أداء مميز ومستويات تنافسية عالية قدمها على مدار البطولة، ليحصد المركز الأول والجائزة المالية المخصصة للبطل، فيما جاء معاذ إبراهيم، ممثل نادي دبا، في المركز الثاني، بينما حل باسل حسين، ممثل نادي عجمان، في المركز الثالث، بعد منافسات قوية بين نخبة اللاعبين المتأهلين إلى المرحلة النهائية.
وخصصت رابطة المحترفين جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بواقع 25 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و15 ألف درهم لصاحب المركز الثاني، و10 آلاف درهم لصاحب المركز الثالث، كما سيحصل بطل البطولة على فرصة حضور كأس العالم للرياضات الإلكترونية بصفته مشاهدًا، بما يمنحه فرصة الاطلاع على واحدة من أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وشهدت مراسم التتويج حضور طارق الشبيبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، الذي قام بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مُثمنًا المستويات التي قدمها المشاركون طوال منافسات البطولة، والروح التنافسية التي عكست التطور المتواصل الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في الدولة، كما شهدت المنافسات حضور مصعب المرزوقي المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، بالإضافة إلى ممثلي الأندية المحترفة، وممثلي وسائل الإعلام، وعدد من صناع المحتوى الذين قاموا بتغطية الحدث على منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي البطولة ضمن جهود رابطة المحترفين الإماراتية الرامية إلى مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الرياضات الإلكترونية، وتعزيز حضورها في المجالات الرقمية الحديثة، من خلال تنظيم فعاليات نوعية تواكب اهتمامات مختلف فئات الجمهور، وتسهم في توسيع قاعدة التفاعل مع مسابقاتها وأنشطتها.
كما تؤكد النسخة السادسة النجاح المستمر الذي تحققه البطولة عامًا بعد عام، سواء على مستوى المشاركة أو المشاهدة أو التفاعل الإعلامي والرقمي، وهو ما يعكس مكانتها المتنامية ضمن أجندة الفعاليات الرياضية الإلكترونية في الدولة، ويعزز من دورها كمنصة تجمع بين الرياضة والتكنولوجيا والترفيه في تجربة متكاملة تلبي تطلعات الجيل الجديد من المتابعين.

بطولة كرة القدم الإلكترونية
رابطة المحترفين
رابطة المحترفين الإماراتية
الرياضات الإلكترونية
