إنييستا ينضم إلى نادي جلف يونايتد ويبدأ مسيرته التدريبية في دبي



دبي (الاتحاد)



يبدأ أندريس إنييستا فصلاً جديداً في مسيرته الكروية، بعد حصوله على رخصة التدريب (A Licence)، لينضم بطل كأس العالم وصاحب الإنجازات الكبيرة في دوري أبطال أوروبا إلى نادي جلف يونايتد في دبي مدرباً رئيسياً، ضمن رحلته للحصول على الرخصة الاحترافية (Pro Licence) وخوض أولى خطواته التدريبية.

تأسس نادي جلف يونايتد عام 2019 في دبي، وسرعان ما أصبح واحداً من أكثر الأندية طموحاً في دولة الإمارات، ويُعد النادي الخاص الأكثر تتويجاً بالألقاب في الدولة، وأول نادٍ يحقق بطولتين وصعودين متتاليين في موسمين متعاقبين، ويضم أكثر من 600 لاعب يمثلون 83 جنسية مختلفة.

وفي تصريح له، قال أندريس إنييستا: «الانضمام إلى جلف يونايتد يبدو المكان المناسب لبدء هذا الفصل الجديد، كرة القدم منحتني كل شيء، والآن أريد أن أرد الجميل من خلال التدريب والتعلم والعمل يومياً مع لاعبين شباب يمتلكون الشغف والموهبة للوصول إلى أعلى المستويات، أؤمن بتطوير اللاعبين بالطريقة الصحيحة: بالصبر، وبفلسفة واضحة للعبة، وبالاهتمام الحقيقي بكل لاعب. جلف يونايتد يشارك هذه القيم، ولهذا أنا هنا. أريد أن أتطور كمدرب، وأن أكتسب خبرة حقيقية، وأن أحصل على الرخصة الاحترافية».

وقال أحمد الصراف، رئيس نادي جلف يونايتد: «نفخر ونعتز بانضمام أندريس إنييستا إلى جلف يونايتد. فهو ليس فقط أحد أعظم لاعبي جيله، بل يجسد القيم التي نؤمن بها: الجودة الفنية، والذكاء، والحب الحقيقي لكرة القدم».

وتابع: «الأهم بالنسبة لنا هو أنه اختار الانضمام إلينا؛ لأنه يؤمن بالمشروع الذي نبنيه. تطوير المواهب الشابة يمثل جوهر جلف يونايتد، ووجود شخص بخبرته وفلسفته إلى جانب لاعبينا الشباب يومياً سيُحدث تحولاً كبيراً. إنها لحظة تاريخية للنادي ولكرة القدم في دبي ودولة الإمارات».