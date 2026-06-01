6 دول تشارك في مونديال «هوكي الجليد» بالعين

1 يونيو 2026 22:25

 
أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الرياضات الشتوية مشاركة الإمارات، وبلجيكا، وأستراليا، وجورجيا، وصربيا، وكرواتيا في بطولة كأس العالم لهوكي الجليد 2027، المستوى الثاني «إيه»، بمدينة العين في شهر أبريل 2027، في أول استضافة من نوعها على مستوى المنطقة.
وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس الاتحاد، أن دعم القيادة الرشيدة غير المحدود للقطاع الرياضي سبب رئيسي في الوصول إلى هذا الإنجاز، واصفا استضافة الحدث بأنها تؤكد مكانة الرياضات الشتوية المرموقة، وثقة الاتحاد الدولي بقدرات الدولة التنظيمية، وجدارتها باستضافة الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير.
وأشار إلى أن الدولة كانت فازت سابقاً باستضافة نسخة 2026 قبل إلغاء البطولة، آملاً تنظيم نسخة مميزة في عام 2027، لتأكيد ريادة الإمارات الرياضية على الساحة الدولية، لاسيما أن ملف الاستضافة المتكامل من كافة الجوانب الفنية والتنظيمية حظي بثقة 14 صوتاً خلال الكونجرس السنوي للاتحاد الدولي، بمدينة زيورخ السويسرية، بحضور جمعة الظاهري، الأمين العام للاتحاد، ومحمد عارف، المدير الفني.

«الإمارات للدواء» تعلن سحب منتجين من مبيد الحشرات «Goodbye All Insects»
«لجنة رعاية المواهب» تستهدف إعداد 15 لاعباً ولاعبة بنهاية العام
«كوكاكولا أرينا» يستضيف أول مباراتين في نهائي الدوري الأدرياتيك للسلة
نجوم العالم يختارون الإمارات لإجراء الفحوصات الطبية لمونديال 2026
6 دول تشارك في مونديال «هوكي الجليد» بالعين
