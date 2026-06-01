نجوم العالم يختارون الإمارات لإجراء الفحوصات الطبية لمونديال 2026

1 يونيو 2026 22:45


دبي (وام)
توافد عدد من نجوم المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى مركز فيفا الطبي بدبي لإجراء الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية الدورية، والاطمئنان على جاهزيتهم قبل الالتحاق بالمعسكرات الإعدادية الأخيرة استعداداً للمشاركة في الحدث الكروي العالمي.
وأكد المركز أن اختيار نخبة من اللاعبين الدوليين لدبي لإجراء الفحوصات الطبية يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الخدمات الطبية الرياضية في دولة الإمارات، وما توفره من بنية تحتية متطورة وأجهزة حديثة وكوادر متخصصة قادرة على تقديم تقييمات دقيقة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأوضح الدكتور مراد الغرايري، مدير مركز فيفا الطبي في دبي، أن الإقبال المتواصل من نجوم كرة القدم العالمية يعزز مكانة دبي وجهة رائدة في مجال الطب الرياضي، ويعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه المنظومة الصحية والرياضية في الدولة، وقدرتها على دعم الرياضيين المحترفين وتأهيلهم للاستحقاقات الكبرى.
ومن أبرز اللاعبين الذين خضعوا للفحوصات الطبية في مركز فيفا الطبي بدبي خلال الفترة الأخيرة، أيمن حسين وأحمد مكنزي من منتخب العراق، وأمين غويري من منتخب الجزائر، ودايوت أوباميكانو وإبراهيما كوناتي من منتخب فرنسا، وإلياس العاشوري من منتخب تونس، إلى جانب جوريس كايمبي لاعب منتخب الكونجو الديمقراطية.
يعد «مركز فيفا الطبي بدبي» الحاصل على الاعتمادين الدولي والقاري من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أبرز المراكز المتخصصة في الطب الرياضي على مستوى المنطقة ويستقبل على مدار العام عدداً كبيراً من نجوم الكرة العربية والعالمية لإجراء الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية ومتابعة جاهزيتهم الصحية.

