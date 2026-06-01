«كوكاكولا أرينا» يستضيف أول مباراتين في نهائي الدوري الأدرياتيك للسلة

دبي (وام)



يستضيف ملعب كوكاكولا أرينا في دبي، أول مباراتين من نهائي دوري رابطة الأدرياتيك لكرة السلة (ABA League) بين فريق دبي لكرة السلة وبارتيزان بلجراد الصربي يومي الخميس والسبت.

وأعلنت رابطة الأدرياتيك لكرة السلة، بالتنسيق مع نادي دبي لكرة السلة وبارتيزان بلجراد، اعتماد إقامة المباراتين الافتتاحيتين للدور النهائي في دولة الإمارات.

وتقام المباراة الأولى الخميس في دبي، تليها المباراة الثانية السبت، فيما تُقام المباراة الثالثة خارج الأرض يوم 10 يونيو، والرابعة يوم 12 يونيو إذا لزم الأمر، على أن تستضيف دبي المباراة الخامسة 16 يونيو في حال امتداد السلسلة إلى مواجهة فاصلة.

ويواصل دبي لكرة السلة كتابة فصل جديد في مسيرته اللافتة، بعدما تأهل إلى نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في موسمه الثاني فقط ضمن منافسات دوري رابطة الأدرياتيك، ليصبح على بعد خطوة واحدة من التتويج بأول ألقابه في المسابقة أمام جماهيره، وفي مواجهة أحد أكثر الأندية الأوروبية عراقة وشهرة.