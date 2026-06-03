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الرياضة

عجمان والنصر يمثلان الإمارات في دوري أبطال الخليج للأندية

عجمان والنصر يمثلان الإمارات في دوري أبطال الخليج للأندية
3 يونيو 2026 13:18

معتز الشامي (أبوظبي)
قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، زيادة عدد الأندية المشاركة في النسخة الجديدة ليصبح عددها 12 نادياً بدلاً من 8 أندية، كما حدّد الاتحاد الخليجي آلية توزيع المقاعد استناداً إلى تصنيف الاتحادات الوطنية الأعضاء وفق تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية للموسم 2026-2027، وذلك على النحو التالي، التصنيف الأول يحصل على مقعدين في البطولة، ويتصدره دورينا إلى جانب الدوري السعودي، القطري والعراقي، بينما التصنف الثاني مقعد واحد، ومخصّص لكل من اتحادات، عمان، البحرين، الكويت واليمن.
كما حدد الاتحاد الخليجي يوم 9 سبتمبر المقبل موعداً لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، والتي تقرر إقامتها في الفترة بين 13 أكتوبر المقبل وحتى 30 أبريل 2027.
ووجّه الاتحاد الخليجي دعوة رسمية للاتحادات الوطنية بتسمية الأندية التي ستمثلها في دوري أبطال الخليج للأندية للموسم 2026-2027، وذلك خلال أسبوعين وقبل يوم 17 الجاري، ووفق الزيادة الحالية سيشارك عن دورينا كل من عجمان والنصر، ليمثلا الكرة الإماراتية في البطولة.
وشدّد الاتحاد الخليجي على ضرورة أن تكون الأندية المرشحة للمشاركة من أعلى الأندية ترتيباً في الدوري المحلي، بعد الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم ذاته، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يحق لاتحاد كأس الخليج العربي قبول أو رفض النادي المرشح واختيار من يراه مناسباً.
كما سيقوم الاتحاد الخليجي لاحقاً بتزويد الاتحادات الوطنية باللائحة التنظيمية للدوري، والمخصّصات المالية التي سيتم تخصيصها للأندية المشاركة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على ضمان أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة، التي ستقام بمشاركة نخبة من الأندية الخليجية الممثلة للاتحادات الوطنية الأعضاء.
وتحظى النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج باهتمام متزايد، نظراً للنجاح الذي حققته النسختان الأولى والثانية على الصعيدين التنظيمي والفني، ما يضع البطولة المقبلة أمام تحدٍ جديد لتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز البطولات الإقليمية على مستوى الأندية في منطقة الخليج.
ويشار إلى أن نادي دهوك العراقي تُوج بلقب النسخة الأولى، عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي القادسية الكويتي بهدفين مقابل هدف، ضمن النسخة الأولى التي أقيمت تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي، فيما تُوج الريان القطري بلقب النسخة الثانية، وذلك بعد فوزه على نادي الشباب السعودي بثلاثية.

 

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