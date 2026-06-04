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الرياضة

فلاشوفيتش يرحل مجاناً واليوفي يخسر أكثر من 100 مليون يورو!!

فلاشوفيتش يرحل مجاناً واليوفي يخسر أكثر من 100 مليون يورو!!
4 يونيو 2026 19:00

معتز الشامي (أبوظبي)
يبدو أن قصة الصربي دوسان فلاشوفيتش مع يوفنتوس تقترب من نهايتها بطريقة لم تكن تخطر ببال جماهير النادي الإيطالي عندما دفع أكثر من 80 مليون يورو للتعاقد معه قادماً من نادي فيورنتينا في يناير 2022.
ووفقاً لتقارير إيطالية متطابقة، فإن المهاجم الصربي سيغادر يوفنتوس مجاناً في 30 يونيو الجاري بعد فشل المفاوضات الأخيرة بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد العقد، لتتحول واحدة من أكبر صفقات النادي في العقد الأخير إلى درس قاسٍ في إدارة التعاقدات والرواتب.
وعندما قرر يوفنتوس التعاقد مع فلاشوفيتش، كان اللاعب يعيش أفضل فتراته مع فيورنتينا، بعدما سجل 21 هدفاً وصنع هدفين في موسم 2020-2021، قبل أن يضيف 17 هدفاً و4 تمريرات حاسمة خلال النصف الأول من موسم 2021-2022.
وهذه الأرقام دفعت إدارة «السيدة العجوز» إلى دفع 70 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين أخرى كحوافز، ليصبح أحد أغلى اللاعبين في تاريخ الدوري الإيطالي وأغلى صفقة تمت خلال سوق الانتقالات الشتوية في إيطاليا، لكن المشكلة الحقيقية لم تكن في قيمة الانتقال، بل في العقد الضخم الذي حصل عليه اللاعب.
منح يوفنتوس مهاجمه الصربي راتباً تصاعدياً بدأ بـ7 ملايين يورو صافية سنوياً، قبل أن يرتفع إلى 10.5 مليون يورو ثم إلى 12 مليون يورو في الموسم الأخير، ليصبح الأعلى أجراً في الدوري الإيطالي خلال الموسمين الماضيين.
وفي المقابل، لم يقدم فلاشوفيتش الأرقام التي تبرر هذا الاستثمار الضخم، إذ سجل 10 أهداف فقط في موسم 2022-2023، ثم 16 هدفاً في 2023-2024، وعاد إلى 10 أهداف في 2024-2025.
وعند مقارنة هذه الأرقام بما حققه لوتارو مارتينيز مع الإنتر، تبدو الفجوة واضحة، إذ سجل المهاجم الأرجنتيني 21 و24 و12 هدفاً في المواسم الثلاثة نفسها، رغم حصوله على راتب أقل.
ولم يكن الهدف من التعاقد مع فلاشوفيتش تسجيل الأهداف فقط، بل إعادة يوفنتوس إلى منصة التتويج محلياً وقارياً، لكن اللاعب يستعد للرحيل بعدما حصد لقباً واحداً فقط في كأس إيطاليا، خلال أربعة مواسم ونصف الموسم، بينما حقق لاوتارو مارتينيز لقبين للدوري الإيطالي وثلاثة ألقاب للكأس ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين خلال الفترة ذاتها.
فيما بدأت الأزمة الحقيقية في صيف 2025 عندما دخل فلاشوفيتش العام الأخير من عقده، بينما كان من المقرر أن يرتفع راتبه مجدداً، وحاول يوفنتوس بيعه، لكن راتبه الضخم وقيمة الصفقة الأصلية جعلا إيجاد مشترٍ أمراً بالغ الصعوبة.
ورغم محاولات الإدارة المتكررة لإقناع اللاعب بتجديد عقده مقابل راتب مخفض يقارب 6 ملايين يورو سنوياً، رفض المهاجم الصربي جميع العروض، مفضلاً الاستفادة من عقده الحالي حتى نهايته.
وبذلك سيغادر فلاشوفيتش النادي مجاناً بعد أن كلّف خزائن يوفنتوس أكثر من 100 مليون يورو بين رسوم الانتقال والرواتب، في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في تاريخ النادي الحديث.

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