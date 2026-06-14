إسماعيل الخوري رئيساً لاتحاد الشطرنج بالتزكية

دبي (وام)

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للشطرنج مجلس الإدارة الجديد برئاسة الدكتور إسماعيل إبراهيم يوسف الخوري، للدورة الجديدة 2025 - 2028.جاء ذلك خلال اجتماعها في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، بمشاركة 15 نادياً من أصل 18 في عضوية الاتحاد، لتنفيذ قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بحضور الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي المفوض برئاسة مجلس الإدارة، وناصر بن عامر، الأمين العام بالإنابة، ومحمد على عامر رئيس لجنة الانتخابات، والمستشار بدر الحمادي ممثل وزارة الرياضة.

وقال النعيمي، إن الاجتماع يهدف لتنفيذ قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والمرتبط بانتخابات الشطرنج، مشيدا بتعاون الأندية مع الاتحاد والحرص على استمرار الأنشطة والفعاليات، وأعلن رئيس لجنة الانتخابات فوز الدكتور إسماعيل إبراهيم يوسف الخوري، بالتزكية للدورة القادمة 2025 - 2028.

وقال الدكتور إسماعيل الخوري إنه يتطلع خلال المرحلة المقبلة لخدمة الشطرنج، والارتقاء بمستوى اللاعبين واللاعبات، وتعزيز مكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، موضحا أن الأندية كانت ولا تزال الركيزة الأساسية لتطوير اللعبة، والحاضنة الأولى للمواهب، والميدان الحقيقي لصناعة الأبطال، والشريك الأهم للاتحاد في تنفيذ رؤيته وبرامجه.