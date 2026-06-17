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الرياضة

«الريال» يرتب أوراقه من المونديال!

«الريال» يرتب أوراقه من المونديال!
17 يونيو 2026 16:40

عمرو عبيد (القاهرة)
لا يكتفي ريال مدريد بمتابعة تألق نجومه في كأس العالم بسعادة، خاصة بعد تسجيل مبابي هدفين تاريخيين جديدين، وكذلك فينيسيوس جونيور، بل يبدو أنه قرّر تجديد الدماء وترتيب الأوراق عبر «المونديال»، حيث أعلن رسمياً تعاقده مع البرتغالي، برناردو سيلفا، بعقد حُر يمتد لموسمين، حتى نهاية يونيو 2028، وهو ما تم حتى قبل ظهور سيلفا مع «البحارة» في أولى مباريات كأس العالم.
وقبل أيام قليلة، توصّل «الملكي» إلى اتفاق مع لاعب مونديالي آخر، هو الإسباني مارك كوكوريا، حيث كشف عن ذلك في نفس يوم خوضه مع «لا روخا»، مباراته الأولى أمام الرأس الأخضر، ويمتد عقد الظهير الأيسر الجديد لمدة 6 سنوات، بقيمة تصل إلى 60 مليون يورو.
وعلى طريقة سيلفا، تبدو إدارة «الريال» قريبة جداً من الحصول على خدمات المدافع الفرنسي، إبراهيما كوناتي، قادماً من ليفربول في صفقة مجانية أيضاً، حيث تبلغ نسبة احتمالات إتمام الصفقة 98%، بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، ويُذكر أن كوناتي بقي فوق مقاعد البدلاء، خلال فوز فرنسا 3-1 على السنغال، في افتتاح مباريات «الديوك».
أما الهولندي، دينزل دومفريس، فرغم رفضه الحديث عن مفاوضات ريال مدريد، مُفضلاً التركيز على المونديال، الذي لعب خلاله مع «الطواحين» أمام اليابان، إلا أنه اقترب بالفعل من الرحيل عن إنتر ميلان، حيث يُنتظر تفعيل «الريال» الشرط الجزائي الخاص به، بقيمة 20 مليون يورو.

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