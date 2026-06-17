بانتالوني مدرباً لنيس الفرنسي

نيس (أ ف ب)

تعاقد نادي نيس الفرنسي الذي أفلت من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، مع أوليفييه بانتالوني للإشراف عليه خلفاً لكلود بوييل بعقد لعامين، وفق ما أعلن الخميس.

ويصل ابن الـ59 عاما إلى نيس بعد انتهاء عقده مع لوريان الذي حل عاشرا في الدوري الفرنسي خلال الموسم المنصرم، ليحل بدلا من بوييل الذي استلم الفريق في ديسمبر الماضي ونجح في إبقائه بين الكبار من بوابة ملحق الصعود والهبوط على حساب سانت إتيان.

وبعدما أمضى معظم مسيرته التدريبية مع أجاكسيو الذي دافع أيضا عن ألوانه كلاعب بين 1994 و2000، انتقل بانتالوني لتدريب لوريان في صيف 2024 ونجح في موسمه الأول معه بإعادته إلى الدرجة الأولى، قبل أن ينهي 2025-2026 في المركز العاشر.