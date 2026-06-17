الخميس 18 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ممر شرفي في استقبال نيمار بالمران الأول

ممر شرفي في استقبال نيمار بالمران الأول
17 يونيو 2026 21:31

موريستاون (أ ف ب)
احتفى لاعبو المنتخب البرازيلي بالمهاجم نيمار، خلال أول حصة تدريبية جماعية رسمية له في كأس العالم 2026 الأربعاء في موريستاون (نيوجيرزي).
وبدأ أفضل هداف في تاريخ "سيليساو"، العائد من إصابة في ربلة ساقه اليمنى، الحصة بعيداً قليلاً عن زملائه قبل أن ينضم إليهم.
ثم مرّ عبر ممر شرفي شكّله اللاعبون الذين رحبوا بعودته وسط أجواء مرحة مع ربتات ودية على ظهره وكتفيه.
وأكمل اللاعبون التمرين على مجموعتين، ضمتا الأساسيين والبدلاء في مباراة المغرب (1-1)، بعيداً عن عدسات الكاميرات الكثيرة لوسائل الإعلام الحاضرة في مركز تدريب نيويورك ريد بولز.
وتعرض نيمار (34 عاماً) لإصابة في ربلة الساق اليمنى في منتصف مايو، ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين.
وتدرب النجم البرازيلي بشكل فردي الثلاثاء وفق صور نشرها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، خلال يوم خُصص لعائلات أبطال العالم خمس مرات.
ولا يزال موعد عودة المهاجم إلى المباريات غير محدد.
ويواجه منتخب البرازيل بإشراف مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي هايتي الجمعة في فيلادلفيا، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة الثالثة في 24 يونيو بمواجهة اسكتلندا.
وبعد بداية متواضعة أمام منتخب مغربي لافت، قال الظهير الأيسر دوجلاس سانتوس الثلاثاء إن اللاعبين البرازيليين يتمنون أن يتعافى (نيمار) 100 بالمئة، لأنه عندما يكون (في أفضل حالاته) سيستطيع مساعدتنا كثيراً".

أخبار ذات صلة
مونديال و«مانشيت».. يوليو 1958.. كرة القدم الاستعراضية انتصرت في السويد
استمرار غياب نيمار عن البرازيل أمام هايتي
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
نيمار
أنشيلوتي
كأس العالم 2026
منتخب البرازيل
آخر الأخبار
سعود بن صقر يوجّه بإعفاء الصيادين المواطنين في رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية 2026
علوم الدار
سعود بن صقر يوجّه بإعفاء الصيادين المواطنين في رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية 2026
اليوم 17:56
قتلى بهجوم على مطار العاصمة نيامي
الأخبار العالمية
النيجر.. قتلى بهجوم على مطار العاصمة نيامي
اليوم 21:00
«الأولمبية» تعستعرض الاستعدادات لـ«آسيوية ناجويا» وسألعاب داكار»
الرياضة
«الأولمبية» تستعرض الاستعدادات لـ«آسيوية ناجويا» و«ألعاب داكار»
اليوم 21:00
مونديال و«مانشيت».. يوليو 1958.. كرة القدم الاستعراضية انتصرت في السويد
الرياضة
مونديال و«مانشيت».. يوليو 1958.. كرة القدم الاستعراضية انتصرت في السويد
اليوم 20:35
عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي
بيان مشترك بين الإمارات وبلجيكا بشأن تسليم ثلاثة أشخاص مطلوبين للسلطات البلجيكية
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©