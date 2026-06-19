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أرسنال يستهل حملة الدفاع عن لقب «البريميرليج» بمواجهة كوفنتري

أرسنال يستهل حملة الدفاع عن لقب «البريميرليج» بمواجهة كوفنتري
19 يونيو 2026 15:01

لندن (رويترز) 
 يفتتح أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ​حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضيفه كوفنتري سيتي الصاعد حديثا، مع انطلاق ⁠موسم 2026-2027 في 21 أغسطس المقبل، ويعود كوفنتري ​إلى الدوري الممتاز للمرة ​الأولى ‌منذ 25 عاماً، وسيواجه ⁠اختباراً ​صعباً أمام فريق المدرب ميكل أرتيتا، الذي أنهى صياما دام 22 عاماً عن التتويج باللقب في ‌الموسم الماضي.
 وفي الجولة الافتتاحية يستضيف ‌هال سيتي الصاعد عبر الملحق، فريق مانشستر يونايتد، بينما يلتقي إبسويتش ​تاون، الصاعد حديثا أيضاً مع سندرلاند على أرضه، وفق جدول المباريات الصادر اليوم الجمعة. من جهته، يستهل مانشستر سيتي موسمه في غياب ​مدربه السابق بيب جوارديولا بمواجهة على ملعبه أمام بورنموث، فيما يستضيف نيوكاسل يونايتد ليفربول، ​بقيادة ‌مدربه ⁠الجديد أندوني ‌إيراولا، على ملعب ‌سانت جيمس بارك. وسيخوض تشيلسي مباراته الأولى تحت قيادة ⁠مدربه الجديد تشابي ألونسو في قمة ​لندنية خارج ملعبه أمام فولهام، على أن تقام قمة مدينة مانشستر المرتقبة في 12 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن ينتهي الموسم في ​30 مايو المقبل.

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