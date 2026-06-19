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الرياضة

بيجولا إلى نصف نهائي «برلين للتنس»

بيجولا إلى نصف نهائي «برلين للتنس»
19 يونيو 2026 15:50

برلين (أ ف ب) 
بلغت الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة رابعة عالمياً، الدور نصف النهائي من دورة برلين لكرة المضرب، بفوزها على مواطنتها ماديسون كيز 7-6 (7-5) و7-6 (10-8) في مباراة مثيرة اليوم الجمعة.وحققت بيجولا المتوجة باللقب عام 2024، انتصارها في ظل ظروف حارة خانقة في العاصمة الألمانية.
وتقدمت بيجولا في المجموعة الثانية بنتيجة 4-2، لكن كيز انتفضت لتفرض شوطا فاصلا آخر، فازت به جيسيكا بنتيجة 10-8، لتمدد سلسلة انتصاراتها إلى 7 مباريات تواليا من دون هزيمة على مواطناتها الأميركيات هذا العام.
وستواجه الأميركية البالغة من العمر 32 عاماً إما البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً، أو التشيكية نيكولا بارتونكوفا في الدور نصف النهائي السبت.

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