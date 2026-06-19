«الميركاتو الصيفي» يفتح أبوابه قبل الأوان بـ22 حركة في أندية دوري أدنوك

معتصم عبدالله (أبوظبي)

بدأت أندية دوري أدنوك للمحترفين ترتيب أوراقها للموسم الجديد 2026-2027، قبل الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية المقررة في 13 يوليو المقبل، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر، وفقاً للتعميم السنوي للقيد والتسجيل الصادر عن اتحاد الكرة.

وسيطر تجديد العقود على المشهد في البدايات الهادئة للميركاتو الصيفي، بعدما سجلت الأندية 15 حالة تجديد عقود مقابل 7 صفقات انتقال جديدة، في وقت ما زالت فيه أندية شباب الأهلي والنصر وبني ياس وخورفكان وكلباء تدرس احتياجاتها الفنية قبل الدخول رسمياً إلى سوق الانتقالات.

وكشفت التحركات الأولية عن توجه واضح نحو الحفاظ على الاستقرار الفني والعناصر الأساسية، حيث جدّد العين، بطل الثنائية المحلية، عقد الإسباني رافا رودريجيز حتى عام 2030، كما مدّد عقد الباراجوياني أليخاندرو كاكو حتى عام 2028.

وتصدّر الوصل قائمة الأندية الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات حتى الآن، بعدما أبرم أربع صفقات جديدة بالتعاقد مع الحارس عبدالرحمن العامري، والمدافع ساشا إيكوفيتش، ولاعب الوسط يحيى نادر، واللاعب ليوناردو سباداسيو، إلى جانب تمديد عقد الحارس سهيل المطوع حتى 2028، والمدافع هوجو نيتو حتى 2031، مع الاستغناء عن الثنائي فارس خليل وعبدالله الشامسي.

وفي الشارقة، فضّلت الإدارة الحفاظ على عناصر الخبرة، عبر تجديد عقود القائد شاهين عبدالرحمن حتى 2028، والحارس عادل الحوسني حتى 2028، والكرواتي مارو كاتينيتش، وعثمان كامارا حتى 2028.

من جانبه، أبرم الظفرة صفقتين جديدتين بالتعاقد مع صانع الألعاب الألباني ريجي لوشكيا، ولاعب الوسط السنغالي دومينيك مندي، فيما أعلن الوحدة تمديد عقد عبدالله حمد حتى عام 2029، وجدّد عجمان عقد هدافه المغربي وليد أزارو.

كما بدأ الصاعدان إلى دوري المحترفين، حتا ويونايتد، مبكراً في تثبيت ركائز الفريقين للموسم الجديد، حيث جدد حتا عقد المدافع عتيق وليد لموسمين، والحارس مرزوق البدواوي لثلاثة مواسم، بجانب التعاقد مع الحارس إبراهيم عيسى قادماً من خورفكان، بينما مدد يونايتد عقود الثلاثي حبيب الفردان حتى 2028، وماركوس موريس حتى 2028، ومصطفى نام حتى 2027.

وفي قائمة المغادرين، برز رحيل المصري محمد النني عن الجزيرة بعد موسمين بقميص «فخر أبوظبي»، ليصبح أول الأسماء البارزة التي تغادر أندية دوري المحترفين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن وتيرة التحركات ستتسارع خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع اقتراب موعد فتح باب التسجيل رسمياً، وبدء المعسكرات الخارجية للأندية استعداداً للموسم الجديد.