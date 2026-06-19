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الرياضة

«الإمارات العالمية للقدرة» تطلق سلسة سباقات جديدة في 11 دولة

«الإمارات العالمية للقدرة» تطلق سلسة سباقات جديدة في 11 دولة
19 يونيو 2026 23:10

باريس (وام)
أطلقت «قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة» مبادرة «سلسة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة»، التي تشمل سباقات في أكثر من 10 دول حول العالم، وتستمر 6 أشهر في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2026.
وأعلنت اللجنة المنظمة عن انطلاق أولى فعاليات السلسلة أمس في مدينة كومبيان الفرنسية، التي تستضيف أول سباقات المبادرة ضمن الحدث الدولي للقدرة المقام خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو، لتشكّل فرنسا بداية البرنامج العالمي للسلسلة.
تأتي المبادرة امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى دعم رياضة القدرة وقطاع الخيل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال، إلى جانب إبراز الدور الذي تؤديه قرية الإمارات العالمية للقدرة في دعم سباقات القدرة وتطويرها محلياً ودولياً.
وتمتد المبادرة على مدى 6 أشهر، وتتوالى سباقاتها في عام 2026 في 11 دولة، لتشمل فرنسا، والبرتغال، والأرجنتين، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، وتشيلي، ورومانيا، وسلوفاكيا، وأوروجواي، وإسبانيا، واليونان.
ويرافق وفد القرية خلال السباقات الدولية عدد من الشركاء والرعاة، لتقديم أنشطة تفاعلية لجمهور السباقات، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم.
وثمّن مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، دعم ورعاية القيادة الرشيدة للقرية ولرياضة القدرة في دولة الإمارات والعالم، مؤكداً أن هذا الدعم يسهم في تطوير القرية وتعزيز دورها الحيوي في الارتقاء بسباقات القدرة عالمياً.
وقال العامري: «تأتي مبادرة سلسلة سباقات القدرة العالمية ضمن جهود القرية لتعزيز التعاون مع الاتحادات الوطنية والجهات المنظمة في الدول المستضيفة، وتطوير الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الدولي للفروسية، بما يسهم في دعم منظومة رياضة القدرة وتطويرها في مختلف ميادين السباق».

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