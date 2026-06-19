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الرياضة

«يو أف سي 330» تعود إلى فيلادلفيا بمواجهة نارية بين ماخاتشيف وغاري

ماخاتشيف يسعى لاستمرار أرقامه القياسية (من المصدر)
20 يونيو 2026 01:28

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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أعلن دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة يو أف سي، إقامة نزالين على اللقب ضمن بطولة «يو أف سي 330» المقررة يوم 15 أغسطس المقبل في مدينة فيلادلفيا الأميركية، في أول عودة للمنظمة إلى المدينة منذ عام 2019.
ويتصدر الحدث الرئيس النزال المرتقب بين بطل وزن الويلتر الروسي إسلام ماخاتشيف ومنافسه الأيرلندي إيان ماتشادو غاري، في أول دفاع لماخاتشيف عن اللقب منذ تتويجه بطلاً للفئة عقب فوزه على الأسترالي جاك ديلا مادالينا بقرار إجماعي في «يو أف سي 322» خلال نوفمبر الماضي.
ويخوض ماخاتشيف المواجهة بسجل استثنائي، بعدما دوّن إنجازاً تاريخياً بانضمامه إلى قائمة الأبطال الذين جمعوا بين لقبين في فئتين مختلفتين داخل «يو أف سي»، رافعاً رصيده إلى 28 انتصاراً مقابل خسارة واحدة، مع سلسلة بلغت 16 فوزاً متتالياً عادل بها الرقم القياسي للأسطورة أندرسون سيلفا، دون أي هزيمة منذ عام 2015.
وسيحظى البطل الروسي بدعم خاص من مواطنه وأسطورة «يو أف سي» حبيب نورمحمدوف، الذي سيوجد في ركنه خلال النزال المرتقب في «إكسفينيتي موبايل أرينا»، وجاء إعلان المواجهة ليثير تفاعلاً واسعاً، بعدما سارع نورمحمدوف إلى توجيه رسالة تحفيزية لتلميذه عبر حسابه على «إنستجرام»، كتب فيها: «لا حدود للكمال»، قبل أن يضيف: «المسيرة مستمرة»، في إشارة إلى ثقته بقدرة ماخاتشيف على مواصلة صناعة التاريخ داخل الأوكتاجون.
ويأمل ماخاتشيف في إضافة اسم جديد إلى قائمة ضحاياه البارزين، والتي تضم ألكسندر فولكانوفسكي، وتشارلز أوليفيرا، وداستن بورييه، وأرمان تساروكيان، من خلال تحقيق أول دفاع ناجح عن لقب وزن الويلتر أمام غاري، أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الفئة.
كما أكد وايت إقامة نزال مشترك رئيسي على لقب وزن القشة للسيدات، يجمع البطلة الأميركية ماكنزي ديرن بالكندية جيليان روبرتسون. وتمثل المواجهة أول دفاع لديرن عن الحزام الذي أحرزته في أكتوبر الماضي، في اختبار صعب أمام روبرتسون صاحبة الرقم القياسي لأكبر عدد من انتصارات الإخضاع في تاريخ منافسات السيدات داخل «يو أف سي».
وقال وايت خلال ظهوره في برنامج بات مكافي: «هذه هي المرة الأولى التي نعود فيها إلى فيلادلفيا منذ سنوات، وأنا متحمس للغاية لذلك، جماهير المدينة من الأفضل في الولايات المتحدة، ودائماً ما تصنع أجواءً استثنائية».
وتسبق بطولة «يو أف سي 330» محطة بارزة على أجندة المنظمة العالمية، تتمثل في «ليلة النزال من يو أف سي» المقررة يوم 25 يوليو في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع «يو أف سي»، في تأكيد جديد على المكانة الراسخة للعاصمة الإماراتية كإحدى أبرز الوجهات العالمية لرياضات الفنون القتالية المختلطة.
وتشهد الأمسية المرتقبة مجموعة من النزالات القوية، يتقدمها النزال الرئيسي في فئة الوزن الخفيف الثقيل بين المصنّف الأول والبطل السابق ماجوميد أنكالاييف والمصنف الخامس خليل راونتري جونيور، إلى جانب النزال المشترك الرئيسي في وزن الديك بين عمر نورمحمدوف وديفيد مارتينيز.

دانا وايت
يو أف سي
UFC
فيلادلفيا
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