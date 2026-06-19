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الرياضة

عمار طايل أصغر ملاكم إماراتي يفوز في نزال احترافي بالضربة القاضية

عمار طايل أصغر ملاكم إماراتي يفوز في نزال احترافي بالضربة القاضية
19 يونيو 2026 23:27

دبي (وام)
حقق عمار طايل، لاعب منتخب الإمارات للملاكمة، إنجازاً كبيراً في مسيرة الملاكمة الإماراتية، بعدما أصبح أصغر ملاكم إماراتي يخوض نزالاً احترافياً ويحقق الفوز بالضربة القاضية، وذلك في مستهل مشواره بعالم الاحتراف.
وجاء الإنجاز خلال مشاركته في بطولة "إيمورتال رين" للملاكمة الاحترافية، التي أقيمت في ميدان جاليريا بمدينة دبي، بعدما تمكن طايل من حسم نزاله أمام الأوغندي دايفز أريهو بالضربة القاضية ضمن منافسات وزن 59 كجم.
وأكد محمد عيد المزروعي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للملاكمة، أن هذا الإنجاز يعكس التطور المتواصل الذي تشهده الملاكمة الإماراتية، ونجاح الجهود المبذولة في اكتشاف وصناعة المواهب الوطنية وتأهيلها للمنافسة على أعلى المستويات.
وقال إن ما حققه عمار طايل يمثل محطة مهمة للملاكمة، ويؤكد قدرة اللاعبين على التميز في المنافسات الاحترافية وتحقيق نتائج مشرفة ترفع اسم الدولة في المحافل الرياضية المختلفة.
من جانبه، أكد عمر الكندي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة رئيس لجنة المحترفين، أن هذا الإنجاز يجسد التطور المستمر الذي تشهده اللعبة في الدولة، بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به اللاعبون الموهوبون وتمكينهم من تمثيل الإمارات في مختلف المحافل الرياضية.

اتحاد الملاكمة
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