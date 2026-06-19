«عمومية» اتحاد الكرة تعتمد تشكيل اللجان القضائية وتعديلات اللوائح والنظام الأساسي

معتز الشامي (أبوظبي)



عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 3 لسنة 2026 أمس، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ومسؤولي الأندية، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وثمَّن الاجتماع الدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لقطاع الرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، وتوفير البيئة المناسبة لممارسة اللعبة ودعم الأنشطة والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تطور كرة القدم الإماراتية على المستويات كافة.

وعُقد اجتماع الجمعية العمومية أمس تحت شعار «الوطن يُوحِّدنا، وكرة القدم تجمعنا»، وذلك تقديراً وعرفاناً لوطن يزدهر باستمرار، وبريقه يضيء الدروب، وبيئته تُحفز على العمل والعطاء والإبداع.

حضر الاجتماع، معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الجمعية العمومية، وأعضاء الاتحاد، كل من: عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وعبد المحسن فهد الدوسري، وهشام محمد الزرعوني، وإبراهيم حسن النمر، وحمد أحمد المزروعي، وعمر الحاج المهيري، ويحيى خلف المطروشي، وفهد إسماعيل الحوسني، وأحمد علي المهبوبي، وأمل حسن بوشلاخ، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، وأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب ممثلي الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية، ألقاها عبد الله ناصر الجنيبي، نيابة عن معالي رئيس الاتحاد، فيما استعرض محمد عبد الله هزام الظاهري، جدول الأعمال الذي تضمن تقرير نشاط اتحاد الكرة في الموسم 2025-2026، وعرض تقرير الحساب الختامي للاتحاد، وتقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه، إلى جانب اعتماد مقترحات تعديل النظام الأساسي، وكذلك اعتماد مقترحات تعديل اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي، وكان الاتحاد قد عقد العديد من ورش العمل لممثلي اللجان والإدارات القانونية لجميع الأندية على امتداد الموسم، لمراجعة ومناقشة تعديل جميع اللوائح، بما فيها لائحة النظام الأساسي، بما يتواكب مع أحدث وآخر التعديلات الخاصة بها، وفق رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومن ثم شهد الشهر الماضي ورش العمل النهائية قبل رفع اللوائح المعتمدة للاعتماد بحضور أصحاب القرار في تلك الأندية، ومناقشة المقترحات المقدمة من قبلهم، ومن ثم الاستقرار على التعديلات النهائية التي تخدم الصالح العام للعبة وجميع أنديتها.

على الجانب الآخر، اعتمدت الجمعية العمومية، رؤساء وأعضاء اللجان القضائية وهيئة فض المنازعات، ولجان الاستئناف.

حيث تم تجديد الثقة في المستشار الدكتور سعيد الحوطي، للاستمرار في رئاسة لجنة الانضباط، وبدر عبد الله خميس نائباً للرئيس، وعضوية كل من: حسن الشيباني، سلمان الطويل، ليلى علي.

كما تقرر تعيين صالح راشد الحمراني، لرئاسة لجنة الاستئناف، وعارف ميرزا نائباً للرئيس، وعضوية كل من: فاطمة سالم الساعدي، عمار راشد العليلي، حسين محمد الحمادي.

فيما اعتمدت الجمعية العمومية تشكيل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين برئاسة عائشة الطنيجي، وعبد الله علي الغيلاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من: راشد قاسم شاهين، راشد سعيد بن سويدان، مريم محمد الحمادي.

كما تقرر تشكيل غرفة فض المنازعات، برئاسة حمدة الشامسي، وسعيد سالم الهنائي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: طارق البلوكي، جميل الحارثي، عائشة الظاهري، عيسى علي أحمد، سالم سعيد محمد، سالم أحمد الجحوشي.

واعتمدت الجمعية العمومية أعضاء لجنة الاستئناف على قرارات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وغرفة فض المنازعات، برئاسة أحمد سليمان، وعبد العزيز الأبلم نائباً للرئيس، وعضوية كل من: ميثاء طالب، عادل الهرمدوي، أحمد حسين العبيدلي.