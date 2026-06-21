الأحد 21 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأميركي تيافو يحلق بلقب هاله للتنس

الأميركي تيافو يحلق بلقب هاله للتنس
21 يونيو 2026 19:49

ميونيخ (أ ف ب) 
تُوّج الأميركي فرانسيس تيافو المصنف 26 عالمياً بلقب دورة هاله الألمانية لكرة المضرب (500 نقطة)، بعد فوزه في المباراة النهائية على مواطنه تايلور فريتس التاسع 6-4 و6-4، وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة ويمبلدون.وحقق تيافو لقبه الرابع في دورات المحترفين، والأول في فئة 500 نقطة، ويعود آخر تتويج له إلى عام 2023 على الملاعب العشبية في دورة شتوتجارت الألمانية، ومنذ ذلك الحين تعرض لأربع هزائم في المباريات النهائية، بما في ذلك نهائي دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة أمام الإيطالي يانيك سينر في 2024، وخلال هذا الأسبوع في هاله في وسط ألمانيا، تفوّق تيافو على ثلاثة لاعبين من العشرة الأوائل عالمياً هم الإيطالي فلافيو كوبولي العاشر ووصيف بطولة رولان جاروس في الدور الأول، والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الرابع عالمياً في ربع النهائي، ثم فريتس في المباراة النهائية.

أخبار ذات صلة
فريتس يثأر من شيلتون ويتأهل إلى نصف نهائي «هاله للتنس»
بيجولا إلى نصف نهائي «برلين للتنس»
ويمبلدون
التنس
آخر الأخبار
أشخاص يشربون ويتزودون بالماء من نافورة في باريس
الأخبار العالمية
موجة حر تضرب أوروبا مع حرارة تلامس 40 مئوية
اليوم 23:16
سيف بن زايد يحضر أفراح السويدي والملا
علوم الدار
سيف بن زايد يحضر أفراح السويدي والملا
اليوم 23:10
خيول الإمارات تعود من النسخة الـ 314 لـ«رويال آسكوت» برباعية تاريخية
الرياضة
خيول الإمارات تعود من النسخة الـ 314 لـ«رويال آسكوت» برباعية تاريخية
اليوم 23:03
ناخبة تدلي بصوتها في كولومبيا
الأخبار العالمية
كولومبيا تصوت في جولة ثانية لاختيار رئيس للبلاد
اليوم 22:27
إسبانيا تكتسح السعودية برباعية
الرياضة
إسبانيا تكتسح السعودية برباعية
اليوم 22:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©