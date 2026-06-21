الأميركي تيافو يحلق بلقب هاله للتنس

ميونيخ (أ ف ب)

تُوّج الأميركي فرانسيس تيافو المصنف 26 عالمياً بلقب دورة هاله الألمانية لكرة المضرب (500 نقطة)، بعد فوزه في المباراة النهائية على مواطنه تايلور فريتس التاسع 6-4 و6-4، وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة ويمبلدون.وحقق تيافو لقبه الرابع في دورات المحترفين، والأول في فئة 500 نقطة، ويعود آخر تتويج له إلى عام 2023 على الملاعب العشبية في دورة شتوتجارت الألمانية، ومنذ ذلك الحين تعرض لأربع هزائم في المباريات النهائية، بما في ذلك نهائي دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة أمام الإيطالي يانيك سينر في 2024، وخلال هذا الأسبوع في هاله في وسط ألمانيا، تفوّق تيافو على ثلاثة لاعبين من العشرة الأوائل عالمياً هم الإيطالي فلافيو كوبولي العاشر ووصيف بطولة رولان جاروس في الدور الأول، والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الرابع عالمياً في ربع النهائي، ثم فريتس في المباراة النهائية.