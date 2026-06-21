«تريوندا».. من الفضاء إلى المونديال

معتصم عبدالله (أبوظبي)

بالتزامن مع الأيام الأولى من كأس العالم 2026، كشفت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» عن صور ومشاهد خاصة لتجارب أُجريت على الكرة الرسمية للبطولة داخل محطة الفضاء الدولية، في مشهد استثنائي جمع بين الرياضة وعلوم الفضاء.

وأظهرت الصور روّاد فضاء وهم يختبرون كرة «تريوندا» في بيئة انعدام الجاذبية، ضمن دراسة تهدف إلى فهم تأثير التوازن الداخلي وأجهزة الاستشعار المدمجة على حركة الكرة أثناء اللعب، في أبحاث أسهمت في تطوير التكنولوجيا المستخدمة في كرات البطولات الكبرى.

وأوضحت «ناسا» أن روّاد الفضاء استخدموا الكرة الرسمية للمونديال في سلسلة من التجارب، لدراسة الحركة والدوران ومركز الكتلة في ظروف انعدام الجاذبية، بهدف تحليل كيفية تأثير توزيع الوزن داخل الكرة على استقرارها ومسارها أثناء الطيران.

ونشرت الوكالة النتائج والصور عبر حساباتها الرسمية، مؤكدة أن هذه الدراسة تُمثّل امتداداً لأبحاث بدأت عام 2019، عندما استخدمت محطة الفضاء الدولية للمرة الأولى لفهم تأثير الكتلة الداخلية لكرة القدم على الحركة والتوازن.

وقالت ناسا: إن مهندسي الرياضة يعملون على تحسين توازن الكرة بدقة كبيرة، لضمان أداء ثابت ومتّسق خلال المباريات، مشيرة إلى أن نتائج هذه التجارب تساعد الباحثين على فهم تأثير التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة كرات القدم.

وأضافت الوكالة: «أن تحسين كرة القدم ليس سوى أحد الأمثلة على كيفية مساهمة الأبحاث العلمية، التي تُجرى على متن محطة الفضاء الدولية في تحسين حياة الناس على الأرض».

وتحمل الكرة الرسمية للبطولة اسم «تريوندا»، وهو مشتقٌّ من عبارة إسبانية تعني «ثلاث موجات»، في إشارة إلى استضافة كأس العالم للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويجمع تصميم الكرة بين الألوان الأحمر والأخضر والأزرق، كما يتضمن رموزاً مستوحاة من الدول المضيفة، من بينها ورقة القيقب الكندية، والنسر المكسيكي، والنجمة الأميركية.

وكشفت «ناسا» أن هذه التجارب تأتي ضمن جهودها للتعريف بعلوم الفضاء أمام جماهير كرة القدم، حيث تنظّم الوكالة معرضاً خاصاً ضمن فعاليات مهرجان FIFA Fan Festival في مدينة هيوستن الأميركية طوال فترة البطولة.

وبينما تتجه الأنظار إلى منافسات كأس العالم 2026 داخل الملاعب، تكشف صور ناسا جانباً آخر من البطولة، حيث سبقت الكرة الرسمية اللاعبين إلى الفضاء في رحلة علمية، تؤكد أن الابتكار والتكنولوجيا أصبحا جزءاً أساسياً من مستقبل اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وخطف أعضاء طاقم مهمة «أرتميس 2» التاريخية الأضواء خلال فعاليات كأس العالم 2026 في مدينة هيوستن الأميركية، بعدما شاركوا في الأنشطة المصاحبة للبطولة قبل مباراة هولندا والسويد التي أُقيمت السبت.

وظهر أفراد الطاقم على المسرح الرئيسي لمهرجان المشجعين، حيث استعرضوا تجربتهم في المهمة المرتقبة التي ستشهد أول رحلة مأهولة تدور حول القمر منذ أكثر من نصف قرن، ضمن جهود وكالة ناسا لربط علوم الفضاء بأكبر حدث رياضي في العالم، وإبراز دور الاستكشاف والابتكار في إلهام الأجيال الجديدة.