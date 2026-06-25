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الرياضة

«القوس والسهم» يعتمد مشاركة 48 لاعباً ولاعبة في «غرب آسيا»

«القوس والسهم» يعتمد مشاركة 48 لاعباً ولاعبة في «غرب آسيا»
25 يونيو 2026 23:30


الشارقة (وام)
 أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم، اعتماد مشاركة 48 لاعباً ولاعبة في منافسات النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا 2026، التي ينظمها في إمارة الفجيرة خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، بإشراف اتحاد غرب آسيا.وأكد الاتحاد أن البطولة ستشهد منافسات في القوسين المركب والمحدب لفئات الرجال والسيدات فوق 21 وتحت 21 و18 عاماً، مشيراً إلى أن أسماء اللاعبين واللاعبات في القائمة ستعلن خلال الأسبوع المقبل بعد اكتمال الاختبارات الفنية المقررة.
وقال حميد سبت الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، إن البطولة محطة مهمة ضمن برنامج إعداد المنتخبات الوطنية لاستضافة بطولة آسيا للشباب في ديسمبر المقبل، معربا عن أمله في تحقيق نتائج مميزة فيها بعد النجاح اللافت في دورة الألعاب الخليجية "الدوحة 2026"، وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هنادي خليفة الكابوري، يعمل على استكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية لضمان تنظيم حدث رياضي يجسد المكانة الرائدة للدولة في استضافة البطولات القارية والدولية.

 

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