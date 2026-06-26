مونديال 2026.. المُشاركة «الأسوأ» في تاريخ تونس



عمرو عبيد (القاهرة)

لم يعبر المنتخب التونسي مرحلة المجموعات، أبداً، في تاريخ مُشاركاته بكأس العالم، لكنّه لم يعرف أيضاً ظهوراً باهتاً ومخيّباً، مثلما كان حاله في المونديال الحالي، إذ خسر «نسور قرطاج» جميع مبارياته الـ 3 في الدور الأول، للمرة الأولى في تاريخه، بل إن شباكه تمزّقت بأكبر عدد من الأهداف، 12، لم يعرفه على الإطلاق في المشاركات الـ 6 السابقة، لتحمل بطولة 2026 «الذكرى الأسوأ» له.

وافتتح منتخب تونس البطولة الجارية بالهزيمة «الأثقل»، 1-5، على يد السويد، ثم تلقى «رُباعية» من دون رد أمام اليابان، قبل أن يخسر من هولندا 1-3، في ختام المُشاركة «المُحبطة»، ليكتفي بتسجيل هدفين مقابل 12 ضربت مرماه.

ورغم أن البعض اعتبر سابقاً أن ظهوره المُتتالي في 3 نُسخ، بين 1998 و2006، كان الأقل نجاحاً في تاريخه، إلا أن الوضع لم يصل إلى الحالة التي قدمها في 2026، وصحيح أنه احتل المركز الأخير في مجموعته أيضاً، بمونديالي فرنسا، وكوريا واليابان، إلا أنه على الأقل نجح في اقتناص نُقطة تعادل وحيدة، في كل مرة، مقابل هزيمتين، كما أنه لم يعرف هذا التفكّك الدفاعي الهائل، الذي ظهر عليه مؤخراً، إذ سجّل في 1998 هدفاً واستقبل 4، بينما أحرز هدفاً في المونديال التالي مقابل 5 في مرماه.

وفي بطولة 2006، منحته نُقطة التعادل الوحيدة، الصعود خطوة إلى المركز الثالث في مجموعته، على حساب شقيقه السعودي، بعد تعادلهما في الافتتاح 2-2، كما أنه سجّل 3 أهداف آنذاك، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

ورغم الخروج المُبكّر من بطولة 2018 أيضاً، إلا أن «نسور قرطاج» حصد فوزاً واحداً وقتها، وضعه في المركز الثالث أيضاً، مقابل خسارتين، كما أنه أحرز 5 أهداف واستقبل 8.

وتبقى مُشاركته المونديالية الأولى، عام 1978، هي الأفضل في مسيرته بكأس العالم، لأنه افتتحها بالفوز العربي التاريخي الأول، بنتيجة 3-1 أمام المكسيك، ثم خسر بصعوبة 0-1 على يد بولندا، قبل التعادُل 0-0 مع ألمانيا، ليُنهي مُشاركته في المركز الثالث، بفارق نُقطة وحيدة عن «الألمان» ونُقطتين عن المُتصدّر البولندي، وسجّلت تونس 3 أهداف مقابل هدفين فقط في مرماها.

كما سارت مُشاركته السابقة في 2022 على درب الظهور الأول، بفوز وتعادُل وهزيمة، حاصداً 4 نقاط في المركز الثالث أيضاً، وأحرز وقتها هدفاً واستقبل مثله، بعدما حقق انتصاراً تاريخياً على فرنسا في الختام، مقابل تعادُل سلبي مع الدنمارك، وخسارة محدودة بهدف من دون رد أمام أستراليا.