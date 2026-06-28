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الرياضة

منتخب الجودو يشارك في بطولة سويسرا أغسطس المقبل

منتخب الجودو يشارك في بطولة سويسرا أغسطس المقبل
28 يونيو 2026 23:45

أبوظبي (وام) 
يشارك المنتخب الوطني للجودو في بطولة لوزان بسويسرا خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس المقبل، وأضح اتحاد الإمارات للجودو في بيان له أن القائمة المرشحة للمشاركة في البطولة سيتم اختيارها بعد اختتام مرحلة الإعداد المقررة في الأسبوع الثاني من يوليو المقبل في جورجيا، تمهيدا لخوض المرحلة الأخيرة من الاستعدادات في كازاخستان حتى 26 أغسطس المقبل موعد السفر إلى لوزان.من جهة أخرى شارك وفد اتحاد الجودو مساء أمس في مراسم افتتاح بطولة الصين الكبرى، بحضور الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين صندوق الاتحاد الدولي نائب رئيس الاتحاد وأشاد بجهود الاتحاد الصيني في تنظيم الحدث، ووجه في الوقت ذاته الدعوة للاتحادات الوطنية كافة للمشاركة في بطولة أبوظبي "جراند سلام" أكتوبر المقبل.

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