«جوهرة المونديال» يرفض ريال مدريد!

مدريد(أ ف ب)

سيبقى لاعب خط الوسط الأرجنتيني نيكو باس الذي يشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، مع كومو الإيطالي على سبيل الاعارة بعد التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد، وفق ما أفاد الإثنين الناديان.

وأعلن ريال مدريد في بيان نُشر عبر موقعه الإلكتروني "توصل ريال مدريد وكومو ونيكو باس إلى اتفاق يقضي ببقاء اللاعب مع النادي الإيطالي للموسم المقبل 2026-2027".

ولم يكشف النادي الملكي الذي أكد أن هذا الاتفاق "تم بناء على طلب اللاعب نفسه" الذي رغب في البقاء في الـ "سيري أ"، عن قيمة الصفقة.

وُلد باس في إسبانيا، وهو ابن اللاعب الأرجنتيني الدولي السابق بابلو باس. تدرّج في صفوف ريال، وخاض 70 مباراة مع كومو على سبيل الإعارة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، حصل ريال على ما يقارب 60 مليون يورو مقابل الحصول على كامل حقوق اللاعب.

وفي بيان مقتضب مماثل، أعلن النادي الإيطالي الخبر قائلاً: "ينص الاتفاق، الذي تم توقيعه بناء على طلب اللاعب نفسه، على احتفاظ ريال مدريد بحق شراء حقوق نيكو باس من طرف واحد لموسم 2027-2028".

بعد إعارته إلى كومو منذ صيف 2024، تألق باس البالغ 21 عاماً في الموسم المنصرم، حيث سجل 12 هدفاً ومرر 6 كرات حاسمة في 35 مباراة بالدوري، مساهماً في تأهل فريقه التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

وسيخوض لاعب الوسط الأرجنتيني موسماً ثالثاً على الأقل مع كومو، الذي يدربه الإسباني سيسك فابريجاس والذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

وكتب باس عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أنه "فكرت ملياً لأسابيع عديدة" قبل أن يقرر مواصلة مسيرته الكروية في إيطاليا.

شارك كبديل مرتين حتى الآن في كأس العالم، وأبهر الجميع بإحصائياته في التمرير ما يجعله أحد جواهر المونديال.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الرأس الأخضر، أحد مفاجآت البطولة،