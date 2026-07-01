حمدان بن محمد بن زايد: منظومة رياضية أكثر استدامة وتنافسية

أبوظبي (وام)



استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، أمس في قصر البحر، وفدين من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي الفجيرة للفنون القتالية، تقديراً لإنجازات الناديين في البطولات التي نظمها اتحاد الإمارات للمصارعة، خلال الموسم الرياضي 2025 - 2026، حيث توِّج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب النسخة الثالثة من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، فيما فاز نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب النسخة الأولى من دوري الأندية للمصارعة.

وهنأ سموه، في مستهل اللقاء، الناديين على هذه الإنجازات الرياضية، مشيداً بالمستويات الفنية المتميزة التي قدمها اللاعبون، وما أظهروه من روح تنافسية عالية وانضباط والتزام، مؤكداً أن ما تشهده البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة من تطور متسارع يجسد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، بما يسهم في بناء منظومة رياضية أكثر استدامة وتنافسية على مستوى الدولة.

وأكد سموه أهمية دور البطولات المحلية في اكتشاف وصقل المواهب الوطنية الواعدة، وإعداد أجيال قادرة على تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية مواصلة نشر الثقافة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والتميُّز، وتعزيز مكانة الرياضة، باعتبارها أسلوب حياة وعنصراً محورياً في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

من جانبهم، أعرب ممثلو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي الفجيرة للفنون القتالية عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان على هذا الاستقبال الكريم، مؤكدين أن دعم سموه للرياضة والرياضيين يمثل حافزاً لمواصلة تحقيق الإنجازات، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء برياضة المصارعة إلى مستويات أكثر تقدماً على الصعيدين المحلي والدولي.

وبهذه المناسبة، أكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة، أن استقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان لأبطال المصارعة، يجسِّد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير القطاع الرياضي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتحفيز الأندية واللاعبين على مواصلة مسيرة الإنجاز والتميز.

وأشار معاليه إلى أن الإنجازات التي حققها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي الفجيرة للفنون القتالية، تعكس التطور المتنامي الذي تشهده رياضة المصارعة في دولة الإمارات، والنجاح المتواصل لبرامج اتحاد الإمارات للمصارعة في بناء منظومة تنافسية متكاملة، بالشراكة مع الأندية والمؤسسات الرياضية، للإسهام في إعداد أبطال قادرين على المنافسة، ورفع علم الدولة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف معاليه أن اتحاد الإمارات للمصارعة يواصل تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى توسيع قاعدة ممارسة رياضة المصارعة، والارتقاء بالمستويات الفنية، واستقطاب المواهب الوطنية، وتعزيز انتشار اللعبة في مختلف إمارات الدولة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة رياضية مستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ ثقافة التميز، وصناعة أجيال من الأبطال القادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات.

حضر اللقاء أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأمل الكندي، نائب مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، وموزة آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة، إلى جانب عدد من ممثلي الناديين.

تجدر الإشارة إلى أن رياضة المصارعة في دولة الإمارات تواصل تحقيق معدلات نمو متسارعة على مستوى الأندية الرياضية والمؤسسات التعليمية، مدفوعة بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وجهود اتحاد الإمارات للمصارعة في تطوير اللعبة وتنظيم بطولات نوعية، وتعزيز الشراكات مع الأندية، واستقطاب ورعاية المواهب الوطنية الشابة، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لهذه الرياضة، ويدعم مسيرة إعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل القارية والدولية.