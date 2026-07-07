حارس بلا ناد يصنع المجد مع النرويج!

معتز الشامي (أبوظبي)

تحول الحارس النرويجي أوريان نيلاند إلى أحد أبرز نجوم كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب بلاده إلى فوز تاريخي على البرازيل بنتيجة 2-1 في دور الـ16، ليقود النرويج إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 28 عاما، في قصة استثنائية جاءت بعد أشهر صعبة عاشها مع نادي إشبيلية الإسباني.

ولعب نيلاند، البالغ من العمر 35 عاما، دور البطولة المطلقة أمام المنتخب البرازيلي، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها برونو جيماريش في الدقيقة 14، قبل أن يواصل تقديم سلسلة من التصديات الحاسمة التي حافظت على تقدم منتخبه، ولم ينجح في هز شباكه سوى نيمار من ركلة جزاء في الدقيقة 100، بعدما كانت المباراة قد حسمت عمليا لصالح النرويج.

وقال نيلاند عقب اللقاء: "إنها أفضل مباراة في مسيرتي وأهم انتصار في حياتي"، ولم يكن هذا التألق وليد الصدفة، حيث سبق للحارس النرويجي أن أنقذ منتخب بلاده في دور الـ32 أمام كوت ديفوار، عندما حرم أماد ديالو من هدف التعادل في الدقيقة 96، بعدما سجل إيرلينج هالاند هدف الفوز في الدقيقة 86.

وجاءت هذه البطولة لتشكل نقطة تحول في مسيرة نيلاند، الذي أصبح لاعبا حرا عقب انتهاء عقده مع إشبيلية في 30 يونيو، بعدما أنهى 3 مواسم شهدت تذبذبا في مستواه، قبل أن يفقد مركزه الأساسي لصالح الحارس اليوناني أوديسياس فلاكوديموس عقب قرار المدرب ماتياس ألميدا تغيير الحارس في سبتمبر الماضي.

ولم يشارك نيلاند مع إشبيلية منذ ذلك الحين سوى في مباراتين بكأس الملك، ما أثار شكوكا واسعة داخل النرويج بشأن استمراره حارسا أساسيا في كأس العالم، حتى إن مدرب حراس المنتخب فروده جرودوس أكد في يناير أن المنتخب يفضل اصطحاب حراس يشاركون بانتظام مع أنديتهم، بينما دعا بعض المحللين إلى منح الفرصة لحارس بودو/جليمت، نيكيتا هايكين، حال حصوله على الجنسية النرويجية.