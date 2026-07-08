مونديال 2026: حسام حسن: «ظُلمنا بفعل فاعل والأرجنتين لا تستحق الفوز»

أتلانتا (أ ف ب)

شنّ مدرب مصر، حسام حسن، حملة على التحكيم والتنظيم، معتبراً أن منتخب بلاده «ظُلم بفعل فاعل، والأرجنتين لا تستحق الفوز»، أمس الثلاثاء في أتلانتا، في ثُمن نهائي مونديال أميركا الشمالية لكرة القدم.

وقال حسن في مؤتمر صحفي، عقب المباراة التي خسرتها مصر 2-3 بعدما كانت متقدمة بثنائية نظيفة حتى الدقائق العشر الأخيرة: «ظُلمنا بفعل فاعل بسبب الأحداث التي حصلت في المباراة، وأجزم أن من يُبرمج المباريات لم يسبق له لعب كرة القدم وليس له علاقة بها. ليس هناك مباريات تُلعب الساعة الثانية عشرة ظهراً»، في إشارة إلى موعد إقامتها بالتوقيت المحلي في أتلانتا.

وأضاف: «توقيت المباراة من المفروض أن يُخصص للمشي واستنشاق الهواء أو الإفطار، ولكن ليس للعب، لذلك أنا معترض على الأمور التي حصلت داخل وخارج الملعب. كان هناك متّسع من الوقت لبرمجة المباراة بعد الظهر أو مساء، طالما أن هناك مباراتين فقط يومياً، وأقيمت مباريات عدة في وقت متأخر مساء».

وتابع: «ما حدث غير عادل وفوز الأرجنتين غير مستحق، وأنا أَعِد الجميع عند عودتي إلى بلدي وإلى بيتي بأنني لن أشاهد مباريات المونديال لأنه ليس هناك عدل فيها».

وأردف قائلاً: «أنا فخور بمنتخب بلدي، نحن جهاز وطني وبلاعبين محليين نحو 23 أو 24 من الدوري المصري، واجهنا منتخباً بلاعبين في مختلف أنحاء العالم وأغلى لاعبين في العالم، اجتهدنا وكنا أفضل من حاملي اللقب، كنا الأفضل في كل شيء ولكن النتيجة كانت فيها مؤثّرات داخلية داخل الملعب، وخارجية قبل المباراة».

وأبرز: «من الواضح أن الضغوطات التي مارسها الأرجنتينيون على الحكم الفرنسي فرانسوا لو تيكسييه نجحت لأنهم كانوا معترضين على أنه فرنسي ومنتخب بلاده لا يزال في المنافسة. في الحياة من يمشي على الطريق الصحيح يتعب، ونحن كنا على الطريق الصحيح وتعبنا وتأذَّينا بعوامل خارجية».

وتابع: «كان من حقنا الفوز، ولا أريد أن أقول: حظ أوفر لنا في المرة المقبلة، لأننا خرجنا بشرف، ولكن النتيجة بعيدة عن الشعار الذي يرفعه الاتحاد الدولي، ألا وهو الروح الرياضية والاحترام».

وأُلغي هدف لمصطفى زيكو عندما كانت مصر متقدمة 1-0 بعد تدخل حكم الفيديو المساعد لاكتشاف خطأ على ليساندرو مارتينيس في وقت أبكر من الهجمة.

وأضاف حسام: «كانت لنا ركلة جزاء أُلغيت وارتدّت الأرجنتين بهجمة وسجّلت هدفاً وحكم الفيديو المساعد (في أيه آر) لم يُحرك ساكناً، عكس الهدف الثاني الذي سجّلناه مطلع الشوط الثاني وأُلغي بطريقة غريبة، وبعد العودة إلى (في أيه آر) الذي لم نحظَ به عندما اهتزت شباكنا».

وأكد أنه «غير مقتنع بالمباراة، أنا مقتنع بفريقي، أنا قدّمت أداءً جيداً، ولكن ليس بما حصل في اللقاء، ولن أجامل وأقول إننا لعبنا جيداً ونملك منتخباً جيداً والأرجنتين حققت نتيجة جيدة، لن أقول ذلك، لا لن نضع رأسنا تحت الأرض مثل النعامة، ولكن ليس هناك مصداقية فيما حصل». وتساءل المدرب: «ربما كانوا يريدون إبقاء بطل العالم في البطولة؟ ربما أرادوا استمرار مشاركة ميسي؟. في كرة القدم، توجد أحياناً عوامل خارجية تتجاوز الجوانب الفنية. بطل العالم حصل على دعم على جميع المستويات».





