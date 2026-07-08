نهاية رحلة لابا مع العين

معتز الشامي (أبوظبي)

أسدل نادي العين الستار على رحلة التوجولي لابا كودجو، بعدما انتهى عقد اللاعب من دون التوصل إلى اتفاق للتجديد، لتنتهي واحدة من أنجح القصص الهجومية في تاريخ «الزعيم»، وتلقى اللاعب عدة عروض من أندية المقدمة بدورينا بالإضافة لأندية بدوريات مجاورة.

ودافع لابا عن قميص العين بين 2019 و2026، وترك بصمة استثنائية بـ171 هدفاً في 221 مباراة، منها 142 هدفاً في دوري أدنوك للمحترفين، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في البطولة.

وتوّج كودجو مع العين بـ5 ألقاب، أبرزها دوري أدنوك للمحترفين مرتين، ودوري أبطال آسيا 2024، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

كما نال الحذاء الذهبي للدوري 5 مرات، بأرقام تهديفية لافتة.