ماركيز مدرباً لمنتخب المكسيك خلفاً لأجيري

مكسيكو سيتي (رويترز)
أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم اليوم تعيين رافائيل ماركيز مدربا للمنتخب الوطني ليخلف خابيير أجيري، عقب خروج البلد المشارك في استضافة كأس العالم لكرة القدم من البطولة.وكان ماركيز، البالغ من العمر 47 عاما، مساعدا لأجيري طوال مشوار المكسيك في كأس العالم، حيث فازت المكسيك بمباراة في مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى منذ 40 عاما قبل أن تخسر 3-2 أمام إنجلترا في دور 16.
يأتي القرار في إطار استمرار "مشروع 2030" الذي أعلنه الاتحاد في أغسطس 2024، عندما تم تعيين ماركيز مساعدا لأجيري كجزء من خطة الخلافة المخطط لها.
انتهت الولاية الثالثة لأجيري على رأس المنتخب برصيد 22 فوزا وتسعة تعادلات وست هزائم في 37 مباراة، بما في ذلك مرحلة المجموعات المثالية ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات في كأس العالم.• تحت قيادة أجيري، فازت المكسيك أيضا بدوري أمم الكونكاكاف 2024-2025 والكأس الذهبية 2025.