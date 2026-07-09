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ماركيز مدرباً لمنتخب المكسيك خلفاً لأجيري

ماركيز مدرباً لمنتخب المكسيك خلفاً لأجيري
9 يوليو 2026 07:44

مكسيكو سيتي (رويترز) 
 أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم اليوم ​تعيين رافائيل ماركيز مدربا للمنتخب الوطني ليخلف خابيير أجيري، عقب خروج البلد المشارك في استضافة كأس العالم ⁠لكرة القدم من البطولة.وكان ماركيز، البالغ من ​العمر 47 عاما، مساعدا لأجيري ​طوال مشوار ‌المكسيك في كأس العالم، ⁠حيث ​فازت المكسيك بمباراة في مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى منذ 40 عاما قبل أن تخسر 3-2 أمام إنجلترا في ‌دور 16.
يأتي القرار في ‌إطار استمرار "مشروع 2030" الذي أعلنه الاتحاد في أغسطس 2024، عندما تم تعيين ​ماركيز مساعدا لأجيري كجزء من خطة الخلافة المخطط لها.
 انتهت الولاية الثالثة لأجيري على رأس المنتخب برصيد 22 فوزا وتسعة تعادلات وست هزائم في 37 ‌مباراة، بما في ​ذلك مرحلة المجموعات المثالية ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات  في كأس العالم.• تحت قيادة أجيري، فازت المكسيك أيضا ​بدوري أمم ‌الكونكاكاف 2024-2025 ⁠والكأس ‌الذهبية 2025.

 

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