مانشستر سيتي يضم الجناح الشاب مونجا

مانشستر (رويترز)

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري ​الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت التعاقد مع الجناح الشاب جيريمي مونجا ⁠قادما من ليستر سيتي بموجب عقد يمتد ​حتى 2031، وذكرت ​تقارير ‌أن مونجا، الذي ⁠أتم ​17 عاما أمس، انضم إلى مانشستر سيتي في صفقة تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه ‌إسترليني (13 مليون دولار) تشمل المزايا الإضافية.وقال مونجا "عندما علمت أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد معي، أدركت ​على الفور أن هذا هو الخيار الصحيح لي"، وأضاف "بالنسبة لأي لاعب كرة قدم شاب، فإن الانضمام إلى هذا ‌النادي الرائع هو ​حلم".

وأصبح مونجا، الذي يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً، ثاني أصغر ​لاعب ‌يشارك ⁠في ‌الدوري الإنجليزي ‌الممتاز عندما خاض أولى مبارياته مع الفريق الأول ⁠في ليستر سيتي العام الماضي ​وظهر في 37 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الموسم الماضي من بينها سبع في الدوري الممتاز.