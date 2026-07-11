مانشستر سيتي يضم الجناح الشاب مونجا

مانشستر (رويترز)
أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت التعاقد مع الجناح الشاب جيريمي مونجا قادما من ليستر سيتي بموجب عقد يمتد حتى 2031، وذكرت تقارير أن مونجا، الذي أتم 17 عاما أمس، انضم إلى مانشستر سيتي في صفقة تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) تشمل المزايا الإضافية.وقال مونجا "عندما علمت أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد معي، أدركت على الفور أن هذا هو الخيار الصحيح لي"، وأضاف "بالنسبة لأي لاعب كرة قدم شاب، فإن الانضمام إلى هذا النادي الرائع هو حلم".
وأصبح مونجا، الذي يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً، ثاني أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما خاض أولى مبارياته مع الفريق الأول في ليستر سيتي العام الماضي وظهر في 37 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الموسم الماضي من بينها سبع في الدوري الممتاز.