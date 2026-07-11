زلاتكو على أبواب «الأبيض» واتجاه لإلغاء معسكر أغسطس

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أن المدرب زالاتكو داليتش أبلغ رئيسه ماريان كوستيتش بالرحيل عن تدريب المنتخب، بعدما قاده في 111 مباراة، حقق خلالها 62 انتصاراً، وصنع أنجح حقبة في تاريخ الكرة الكرواتية، بالتتويج بفضية كأس العالم 2018، وبرونزية مونديال 2022، إلى جانب وصافة دوري الأمم الأوروبية 2023.

وتعرض رئيس الاتحاد الكرواتي لهجوم شديد من الصحافة الكرواتية لتفريطه في دالالتش الذي قاد نهضة منتخب بلاده منذ 2017 وحتى الآن، ورأت أن عدم رغبة الاتحاد في زيادة راتب المدرب ربما يكون أحد أبرز أسباب الرحيل.

فيما أشارت تقارير صحفية كرواتية، أن اتحاد الإمارات لكرة القدم قد بدأ مفاوضاته مع المدرب مطلع مايو الماضي، وقدم للمدرب صاحب الـ59 عاماً، عرضاً مالياً تبلغ قيمته نحو خمسة ملايين يورو سنوياً، من أجل قيادة «الأبيض» في المرحلة المقبلة، وإعادة بناء المنتخب قبل الاستحقاقات القارية والدولية القادمة.

ونقلت صحيفة «24 ساتا» الكرواتية مزيداً من التفاصيل، مؤكدة أن العرض الإماراتي وصل إلى داليتش قبل انطلاق كأس العالم 2026، وأن المدرب فضّل تأجيل حسم مستقبله إلى حين انتهاء مشاركة كرواتيا في البطولة، احتراماً لارتباطه بالمنتخب الذي قاده منذ عام 2017.

بينما وصلت الآن المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها الأخيرة، حيث يستعد داليتش للسفر إلى الإمارات خلال الأسبوع الجاري، لاستكمال الإجراءات تمهيدا للتوقيع على العقد، فيما أكد تقرير لصحيفة «سلوبودنا دالماتسيا» الكرواتية، أن مدرب منتخب كرواتيا أبرم اتفاق شبه مكتمل مع الإمارات بالفعل، كان ينتظر فقط انتهاء ارتباط المدرب رسميا بالاتحاد الكرواتي.

وكان اتحاد الكرة قد حدد عدة معايير أساسية لتحديد المدرب الجديد لقيادة الأبيض وقد اجتمعت في المدرب داليتش، وأبرزها معرفته باللعبة في المنطقة وآسيا، حيث يمثل زالاتكو خيارا مألوفا للكرة الإماراتية، بعدما عمل في المنطقة لسنوات طويلة، وقاد العين بين عامي 2014 و2017، وحقق معه بطولة الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر، كما بلغ نهائي دوري أبطال آسيا عام 2016، قبل الخسارة أمام تشونبوك الكوري الجنوبي، وتمنح خبرة داليتش السابقة في الإمارات الملف بعداً إضافياً، إذ يعرف طبيعة الدوري وأجواء المسابقات، والبيئة الكروية.

أما ثاني المعايير فتعلق بضرورة امتلاك المدرب لخبرة دولية كبيرة وبصمة في البطولات الكبرى وبناء المنتخبات على المدى الطويل، وهو أهم ما يميز دالاليتش الذي قاد كرواتيا لتحقيق نجاحات استثنائية على مستوى اليورو وكأس العالم.

على الجانب الآخر، يتجه اتحاد الكرة لالغاء مقترح معسكر المنتخب الوطني في مطلع أغسطس المقبل، بسبب ضيق الوقت، حيث لا يزال المدرب يرتبط ببعض الأمور اللوجستية مع الاتحاد الكرواتي بالإضافة لبعض الأمور الخاصة، فضلاً عن عدم التوقيع النهائي على عقد قيادة الأبيض، رغم الاتفاق على كل التفاصيل.

وتشير المتابعات إلى أن الاتحاد سيكتفي بمعسكر في سبتمبر المقبل في أيام الفيفا داخل الدولة وخوض تجارب دولية ودية، بينما سيقوم المدرب الجديد بجولة أواخر يوليو الجاري على معسكرات الأندية للوقوف على قدرات اللاعبين الدوليين المرشحين لدخول تشكيلة المنتخب خلال الفترة المقبلة.