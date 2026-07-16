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الرياضة

كلباء يضم سواريز

خلال تدريبات فريق كلباء في معسكر النمسا (من المصدر)
16 يوليو 2026 13:57


فيصل النقبي (كلباء)
أعلنت شركة نادي كلباء لكرة القدم التعاقد مع اللاعب البرازيلي أديسون سواريز، ليتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات الجهاز الفني قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، ضمن خطة النادي الرامية إلى تدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية خلال المرحلة المقبلة.
ويواصل فريق كلباء استعداداته في معسكره الخارجي المقام في النمسا، حيث يخضع اللاعبون لبرنامج تدريبي مكثّف يتضمن حصتين صباحية ومسائية، بإشراف المدرب الإسباني فيكتور سانشيز وجهازه الفني، مع التركيز على رفع المعدلات البدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، إلى جانب تطبيق الجوانب التكتيكية المختلفة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
ويضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة قبل خوض أولى المباريات الودية في المعسكر، والتي تشكل محطة مهمة للوقوف على جاهزية اللاعبين، ومنح الفرصة للعناصر الجديدة لإثبات قدراتها، قبل مواصلة سلسلة اللقاءات التجريبية التي تسبق انطلاق الموسم، سعياً للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

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