قميص بيليه بـ4.9 مليون دولار في مزاد نيويورك

نيويورك(أ ف ب)

بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم بيليه، خلال فوز البرازيل بأول لقب لها في كأس العالم عام 1958 في مزاد علني بنيويورك الخميس مقابل 4.9 ملايين دولار، حسب ما أعلنت دار سوذبيز للمزادات.

وسجّل اللاعب الذي كان يبلغ حينها 17 عاماً هدفين من أهداف منتخب "سيليساو" الخمسة في مرمى السويد، الدولة المضيفة (5-2)، وذلك بعد فوزه في نصف النهائي على فرنسا بالنتيجة نفسها.

وكان "الملك" بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، خلال نهائي 1958 قد أهدى القميص لزميله وصديقه ديدا.

وبقي القميص في حوزة عائلة ديدا لعقود قبل أن يُعرض في متحف، ثم عُرض في مزاد علني للمرة الأولى عام 2004، بسعر لم يُكشف عنه.

وببيعه بعد عشرة عروض من خمسة مزايدين لمشترٍ مجهول، أصبح القميص ثاني أغلى قميص في العالم، وفقاً لما ذكرته دار سوذبيز.

ولا يزال الرقم القياسي البالغ 9.3 ملايين دولار مسجلاً باسم قميص الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الذي ارتداه في 22 يونيو 1986 في مكسيكو سيتي خلال المباراة الأسطورية ضد إنجلترا في الدور ربع النهائي.

فازت الأرجنتين بالمباراة بنتيجة 2-1 بفضل هدفين أسطوريين سجلهما مارادونا، أحدهما بيده، ، والثاني بعد سلسلة من المراوغات الساحرة.