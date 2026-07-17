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الرياضة

«لا ليجا» تفرض هيمنتها على نهائي كأس العالم 2026

«لا ليجا» تفرض هيمنتها على نهائي كأس العالم 2026
17 يوليو 2026 16:15

معتز الشامي (أبوظبي)
يكشف نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين عن الحضور اللافت للدوري الإسباني، بعدما ضمت قائمتا المنتخبين 24 لاعباً ينشطون في «لا ليجا» من أصل 52 لاعباً، مقابل 13 لاعباً فقط من الدوري الإنجليزي، فيما يتصدر أتلتيكو مدريد وبرشلونة قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً في المباراة النهائية المقررة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.
تحمل المواجهة بين إسبانيا والأرجنتين، التي ستحدد بطل العالم، العديد من الزوايا اللافتة، من بينها الدوريات التي ينتمي إليها لاعبو المنتخبين.
ومن بين 52 لاعباً يمكنهم الظهور في النهائي، يلعب 24 لاعباً في الدوري الإسباني، أي ما يقارب نصف إجمالي القائمة، في رقم استثنائي لا يقترب منه أي دوري آخر.
ويأتي الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني بواقع 13 لاعباً، بينما يقتصر تمثيل الدوري الأرجنتيني على 3 لاعبين فقط.
ويتصدر أتلتيكو مدريد قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً في نهائي كأس العالم 2026، حيث يشارك بتسعة لاعبين هم، خوان موسو، ناهويل مولينا، تياغو ألمادا، جوليانو سيميوني، جوليان ألفاريز، مارك بوبيل، أليخاندرو جريمالدو، ماركوس يورينتي، وأليكس باينا. ويأتي برشلونة في المركز الثاني بثمانية لاعبين هم، خوان جارسيا، باو كوبارسي، إريك جارسيا، بيدري، جافي، داني أولمو، لامين يامال، وفيران توريس.
فيما يظهر توتنهام بثلاثة لاعبين هم، كريستيان روميرو، ماركوس سينيسي، وبيدرو بورو. كما يمثل أرسنال الثلاثي، ديفيد رايا، مارتين زوبيميندي، وميكيل ميرينو، بينما يحضر أتلتيك بيلباو عبر، أوناي سيمون، إيمريك لابورت، ونيكو ويليامز.
ويساهم إنتر ميامي بلاعبين، رودريجو دي بول وليونيل ميسي، بينما يمثل ريفر بليت الثنائي، نيكولاس أوتاميندي وجونزالو مونتييل. ويشارك ليفربول عبر، أليكسيس ماك أليستر وفيكتور مونيوز، في حين يمثل أولمبيك مارسيليا الثنائي، خيرونيمو رولي وفاكوندو ميدينا.
أما بقية الأندية فتظهر بلاعب واحد لكل منها، حيث يمثل أستون فيلا الحارس (إيميليانو مارتينيز)، ومانشستر يونايتد (ليساندرو مارتينيز)، وأولمبيك ليون (نيكولاس تاجليافيكو)، وبوكا جونيورز (لياندرو باريديس)، وتشيلسي (إنزو فرنانديز)، وستراسبورج (فالنتين باركو)، وباير ليفركوزن (إكسيكويل بالاسيوس)، وكومو (نيكو باز)، وريال بيتيس (جيوفاني لو سيلسو)، ويوفنتوس (نيكو جونزاليس)، وإنتر ميلان (لاوتارو مارتينيز)، وبالميراس (خوسيه مانويل لوبيز)، وريال مدريد (مارك كوكوريلا)، ومانشستر سيتي (رودري)، وباريس سان جيرمان (فابيان رويز)، وكريستال بالاس (يريمي بينو)، وريال سوسيداد (ميكيل أويارزابال)، وسيلتا فيجو (بورخا إجليسياس).
وتشير القائمة أيضاً إلى محدودية تمثيل الأندية المتوجة بدوري أبطال أوروبا خلال السنوات العشر الأخيرة في النهائي، حيث لا تقدم هذه الأندية مجتمعة سوى 6 لاعبين، هم ثنائي ليفربول أليكسيس ماك أليستر وفيكتور مونيوز، وفابيان رويز من باريس سان جيرمان، ومارك كوكوريلا من ريال مدريد، ورودري من مانشستر سيتي، وإنزو فرنانديز من تشيلسي. 

 

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