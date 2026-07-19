زيدان يبدأ «العهد الجديد» مع فرنسا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

بدأ العدُّ التنازلي لانطلاق حقبة زين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي، بعدما أسدل ديدييه ديشامب الستار على مسيرة امتدت 14 عاماً، انتهت بالخسارة أمام إنجلترا 4-6 في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026.

ورغم وداع المونديال، حقق كيليان مبابي إنجازاً تاريخياً، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفاً في كأس العالم، لينفرد بصدارة هدافي البطولة عبر تاريخها، متقدماً بفارق هدف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يملك فرصة تعزيز رصيده في النهائي أمام إسبانيا.

وقبل تسليم المهمة إلى خليفته المنتظر، أشاد ديشامب بجيل المنتخب الجديد، مؤكداً ثقته في مستقبل «الديوك»، وقال: «لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب الذين سيواصلون التطور، وكل المقومات متوافرة لمواصلة تحقيق نتائج كبيرة».

وأضاف: «كانت هذه أول كأس عالم لكثير منهم، وأتمنى لهم وللمنتخب الفرنسي الوصول إلى القمة وتحقيق المزيد من النجاحات»، قبل أن يختتم مسيرته قائلاً: «قدّمتُ كل ما لديّ، واستمتعت كثيراً بهذه البطولة، ومن الآن سأصبح مشجعاً صامتاً للمنتخب».

وكشفت تقارير فرنسية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيعلن رسمياً تعيين زيدان خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ عقده في الأول من سبتمبر، قبل قيادته المنتخب في دوري الأمم الأوروبية.

ووفقاً للتقارير، يستعد زيدان لإحداث تغيير شامل في الجهاز الفني، مع رحيل معظم أعضاء الطاقم الحالي، في خطوة تعكس رغبته في بناء مشروع جديد يعتمد على فريق عمل رافقه خلال تجربته الناجحة مع ريال مدريد.

وسيضم الجهاز الفني ديفيد بيتوني مساعداً أول، وحميدو مسعيدي مساعداً ثانياً، وستيفان بلانك محللاً فنياً، إلى جانب طبيب سبق أن عمل معه، بينما يبرز اسم جريجوري دوبون للانضمام إلى الطاقم، في حين تبقى إمكانية تعيين فابيان بارتيز مدرباً لحراس المرمى قائمة بانتظار الإعلان الرسمي.

كما سيستعين زيدان بخبرة برنارد ديوميد، الذي عمل سنوات طويلة مع منتخبات فرنسا السنية، بهدف تعزيز متابعة المواهب وإعداد قاعدة قوية للمنتخب الأول.

ومن المنتظر أن يقدِّم الاتحاد الفرنسي مدربه الجديد في مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، قبل أن يبدأ زيدان مهمته رسمياً مطلع سبتمبر، حيث ستكون أولى محطاته أربع مواجهات قوية في دوري الأمم الأوروبية أمام تركيا وبلجيكا وإيطاليا، إيذاناً بانطلاق حقبة جديدة يقودها أحد أبرز أساطير الكرة الفرنسية.