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الرياضة

أرسنال يعلن غياب ساليبا لفترات طويلة

أرسنال يعلن غياب ساليبا لفترات طويلة
23 يوليو 2026 09:20

لندن (رويترز)
أعلن أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ​القدم، أن مدافعه والدولي الفرنسي وليام ساليبا سيغيب عن الملاعب فترة ⁠طويلة، بعد تعرضه لإصابة في الظهر ​خلال كأس العالم.
وعانى ساليبا ​من ‌هذه الإصابة طوال البطولة ⁠التي ​أقيمت في أميركا الشمالية، مما حد من قدرته على التدريب، قبل أن يتم استبداله بعد ‌30 دقيقة من هزيمة فرنسا أمام ‌إسبانيا في قبل النهائي، وغاب عن الخسارة أمام إنجلترا في ​مباراة تحديد المركز الثالث.
وقال أرسنال في بيان "أكدت الفحوصات المتخصصة اللاحقة التي خضع لها وليام عقب عودته إلى لندن، أنه ‌يعاني من إصابة ​في الظهر ستتطلب فترة من إعادة التأهيل. "خلصت التقييمات الشاملة إلى أنه لا يُنصح بإجراء جراحة، ​لكن ‌على وليام ⁠الآن ‌أن يبدأ برنامج ‌تعافي منتظم. الجميع يركز بشكل كامل على دعم ⁠وليام لضمان استعادة لياقته البدنية ​الكاملة في أقرب وقت ممكن".
ويبدأ أرسنال الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام كوفنتري سيتي الصاعد حديثاً للدوري في ​21 أغسطس المقبل. 

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