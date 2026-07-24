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الرياضة

دبا يخرج من ودية الترسانة بالمكاسب الفنية

دبا يخرج من ودية الترسانة بالمكاسب الفنية
24 يوليو 2026 10:30

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)
خسر فريق دبا أمام الترسانة المصري في أولى مبارياته الودية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن معسكره الخارجي المقام في القاهرة، في مواجهة جاءت ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، من دوري الدرجة الأولى، وحرص خلالها الجهاز الفني على إشراك أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية.
وشكلت المباراة فرصة مهمة للمدرب العراقي غازي الشمري لتقييم جاهزية عناصر الفريق، والاطمئنان على أداء اللاعبين المشاركين في المعسكر، إلى جانب تجربة عدد من الخيارات الفنية، التي يسعى للاعتماد عليها خلال منافسات الموسم المقبل.
ويواصل دبا برنامجه الإعدادي في العاصمة المصرية القاهرة، حيث من المنتظر أن يخوض الفريق عدداً من المباريات الودية أمام فرق مصرية وخليجية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، قبل العودة إلى الإمارات لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد.

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