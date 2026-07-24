16 لاعباً يمثلون الشارقة في «عربية الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

يشارك نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين، التي ينظمها الاتحاد العربي للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 28 يوليو حتى 5 أغسطس 2026، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة في واحدة من أكبر البطولات العربية للفئات السنية.

ويمثل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في البطولة 16 لاعباً منهم 12 لاعباً يشاركون ضمن بعثة النادي في مختلف الفئات العمرية وهم؛ زايد سلطان الطاهر (تحت 20 عاماً)، وسعود جابر الزرعوني وأحمد علي بامطرف (تحت 18 سنة)، وسلطان جابر الزرعوني (تحت 16 عاماً)، وسلطان أحمد المهيري (تحت 14 عاماً)، وصقر عيسى خميس وإبراهيم عبدالوهاب العبيدلي (تحت 12 عاماً)، وعبدالرحمن صالح آل علي وسيف عبدالوهاب العبيدلي وفهد عبدالرحمن المعيني (تحت 10 أعوام)، وسيف أحمد أبوخليل ومايد علي بامطرف (تحت 8 أعوام).

كما يشارك أربعة من لاعبي النادي ضمن صفوف منتخب الإمارات وهم: عبدالرحمن محمد الطاهر (تحت 20 عاماً)، وحمد شعيب الكاف (تحت 18 عاماً)، وراشد حسين الحمادي (تحت 14 عاماً)، ومحمد راشد المعيني (تحت 10 أعوام).

وأكد الدكتور خليفة أحمد المزروعي الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس بعثة النادي، أن المشاركة في البطولة تمثّل محطة مهمة ضمن برنامج إعداد اللاعبين، مشدداً على أن المشاركة تأتي ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى توفير أفضل فرص الاحتكاك للاعبيه مع نخبة أبطال الشطرنج العرب، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية واكتساب المزيد من الخبرات وإعدادهم للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه النادي بقطاع المراحل السنية، والذي أثمر بروز العديد من المواهب القادرة على تمثيل الدولة في المحافل الخارجية.

وأعرب عن الفخر بأن أربعة من لاعبي النادي يمثلون منتخب الإمارات في البطولة العربية، ما يعكس جودة العمل الفني وبرامج إعداد اللاعبين داخل النادي ويؤكد المكانة التي وصل إليها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في اكتشاف وصقل المواهب حتى أصبح أحد أبرز روافد المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات السنية.