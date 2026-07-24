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الرياضة

«الأولمبية الدولية» ترفض شكوى «فير سكوير» ضد إنفانتينو

«الأولمبية الدولية» ترفض شكوى «فير سكوير» ضد إنفانتينو
24 يوليو 2026 18:23

باريس (أ ف ب) 
رفضت لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية، الشكوى التي تقدمت بها منظمة «فير سكوير» المدافعة عن حقوق الإنسان ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، بحسب ما أفاد متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية وكالة فرانس برس الجمعة.وأوضح المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية أن «لجنة الأخلاقيات خلصت إلى أنه وفقاً للميثاق الأولمبي، يحتفظ كل اتحاد دولي باستقلاليته وبالحكم الذاتي في إدارته»، مضيفاً أنه نتيجة لذلك فإن «الشكوى تخرج عن نطاق الاختصاص» الذي تغطيه هذه اللجنة.
وكانت منظمة «فير سكوير» قد أعلنت مطلع يوليو أنها ستلجأ إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية، بسبب «الانتهاكات المتكررة للحياد السياسي» من جانب إنفانتينو الذي أظهر مراراً تقاربه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصولا إلى الإشادة بسياساته الداخلية.

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