«جودو الامارات» إلى معسكر طشقند الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

تغادرنا صباح الغد بعثة منتخبنا الوطني للناشئين والشباب إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، للمشاركة في معسكر التدريب الدولي للمراحل السنية للجودو، الذي يقام هناك خلال الفترة من 26 يوليو الحالي وحتى الخامس من أغسطس المقبل في ضيافة الاتحاد الاوزبكي للجودو، وبإشراف الاتحاد الدولي ، والذي يضم أكثر من 500 لاعب ولاعبة.

ويأتي المعسكر ضمن اهتمامات مجلس إدارة الاتحاد وخطته التي تهدف إلى إعداد منتخبات مؤهلة يتم تصعيدها تدريجياً للمنتخب الأول للجودو .

وضمت البعثة المغادرة التي يرأسها محمد جاسم الأمين العام للاتحاد، معظم اللاعبين الذين شاركوا في بطولتي الأردن الآسيوية والعربية، بواقع 10 لاعبين هم؛ مانع الزعابي وراشد نعماتوف (نادي كلباء الرياضي) مسعود محمد مسعود، عبد الرحمن جانيف، انس اليماحي ويوسف العوض (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، بطي الهاشمي (نادي خورفكان)، صقر العتيبي، حمدان المازمي الزعابي (نادي الشارقة الرياضي)، ومحمد العويس لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي يشارك في تدريبات الوزن المفتوح .

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، أن برنامج إعداد منتخبات المراحل السنية للجودو لن يتوقف وسيواصل على مدار الموسم الرياضي، والذي يتضمن أيضاً برنامج خاص لإعداد اللاعب حمدان المازمي لاعب نادي الشارقة الرياضي، الذي يتم اعداده لتمثيل جودو الامارات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب التي تقام في العاصمة السنغالية داكار، في الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026 القادمين، وشدد على أن الاتحاد يهدف لتطوير مهارات اللاعبين من خلال تلك المعسكرات الدولية، التي تضم أبرز نجوم المنتخبات الدولية، مما يسهم في صقلهم من خلال فلسفات تدريبية مختلفة.