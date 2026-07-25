جالطة سراي و«الأبطال» يعرقلان رحيل لياو عن ميلان

روما (د ب أ)

أفادت تقارير صحفية بأن البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان الإيطالي، يميل لرفض عرض فناربخشة التركي، لأنه يريد الانضمام إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع "ميلان نيوز"، فإن لياو يميل لرفض العرض الأخير من فناربخشة، حتى لو بلغ 8 ملايين يورو سنوياً بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 4 ملايين يورو مرتبطة بالأداء.

كانت صحيفة "تركي توداي" قد ذكرت أن جالطة سراي، الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا العام القادم بعد تتويجه بالدوري التركي العام الماضي، يسعى لضم لياو إذ قدم عرضاً للاعب من أجل التعاقد معه.

ويرغب اللاعب وناديه بشدة في الانفصال هذا الصيف، إذ يشعران بأن مسيرته مع ميلان قد وصلت إلى أقصى ما يمكن، ولا توجد أي نية لمناقشة عقد جديد في سان سيرو.

وبينما كان كلاهما يتوقعان أن تتهافت الأندية لتقديم عروض، لم يحدث ذلك، باستثناء أندية الدوري السعودي للمحترفين والدوري التركي الممتاز.

وشارك لياو مع منتخب البرتغال مؤخراً في بطولة كأس العالم 2026، لكنه لم يكن أساسياً في تشكيلة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، فيما ودع المنتخب منافسات البطولة من دور الـ16.