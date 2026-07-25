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الرياضة

«خيول الإمارات» تسجل «بصمة ثلاثية» بمضماري أسكوت ويورك

«خيول الإمارات» تسجل «بصمة ثلاثية» بمضماري أسكوت ويورك
25 يوليو 2026 10:30

عصام السيد (أبوظبي)
خطفت خيول الإمارات الأضواء في مضماري آسكوت ويورك بالمملكة المتحدة بعد إحرازها ثلاثية "هاتريك" بمشاركة نخبة من الخيول في أوروبا، وجاءت ثلاثية خيول الإمارات عن طريق «دايموند رين» و«سورينجيل» لجودلفين، و«الأزد» بشعار شادويل.
وحجزت «دايموند رين» بإشراف شارلي أبلبي، بطاقة العودة إلى كندا لخوض إي بي تايلور ستيكس (فئة1)، بعدما حققت فوزاً مقنعاً بقيادة ويليام بيوك في سباق ليريك ستيكس (قوائم) لمسافة 2100 متر على مضمار يورك.
وكانت الفرس ابنة «شمردل» والفرس "دانسينج رين" قد خسرت بفارق رأس أمام المهرة الأميركية البطلة «شي فيلز بريتي» في سباق وودباين العام الماضي، واستقرت بقيادة وليام بيوك في المركز الرابع بين المشاركات الخمس، فيما تولت «كيلين كوين» رسم الإيقاع في المراحل الأولى.
وتقدمت «دايموند رين» بصورة جيدة من خارج المشاركات في المسار المستقيم، ثم واصلت اندفاعها بقوة عقب انتزاع الصدارة قبل فيرلونج ونصف من خط النهاية، لتعبره متقدمةً بفارق 4 أطوال وربع الطول على «ريجال شارم» ومسجلة 2:12:79 دقيقة.
وقال شارلي أبلبي: "يسعدنا كثيراً أن نرى «دايموند رين» تعود إلى الانتصارات، والخطة هي التوجه بها مجدداً إلى كندا لخوض إي بي تايلور ستيكس".
وأضاف وليام بيوك: "تطورت «دايموند رين» عقب مشاركتها الأولى هذا الموسم في ميدلتون ستيكس، لكن مجريات مشاركتها الأخيرة في نيوكاسل لم تسر بما يناسب قدراتها، حين خسرت أمام مهرة عمرها 3 سنوات، وأرى أن أداءها اليوم كان أفضل بكثير.
وستكون وجهة "دايموند رين" المقبلة هو سباق يوركشاير أوكس (الفئة الأولى) في يورك بتاريخ 20 أغسطس المقبل.
وأكدت المهرة الناشئة "سورينجيل" لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة بيلي لوجنان، حسن ترشيحها، حين حصدت لقب سباق المهرات نوفيس ستيكس لمسافة 1200 متر، على مضمار أسكوت متفوقة بفارق 1,5 طول عن سبيد أوف ساوند، وسجلت ابنة "ووتون باسيت" 1:13:76 دقيقة.
وجاء الفوز الثالث عبر الجواد "الأزد" لشادويل، بإشراف روجر فاريان، وقيادة راي داوسون، على مضمار أسكوت أيضاً حين تفوق بفارق 4,25 طول عن "ستدي أوف ووردز" لجودلفين، في سباق سودكس لايف لمسافة 2400 متر، وسجل ابن "دباوي" زمناً وقدره 2:32:78 دقيقة.

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