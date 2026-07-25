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الرياضة

مفاجأة المونديال إلى «كولو كولو»

مفاجأة المونديال إلى «كولو كولو»
25 يوليو 2026 11:45

سانتياغو(أ ف ب)
سينضم حارس الرأس الأخضر فوزينيا، أحد أبطال المونديال الأخير، إلى كولو كولو التشيلي، حسب ما أعلن الجمعة رئيس النادي أنيبال موسا.
وعبر موسا عن سعادته أمام الصحفيين قبل مباراة في البطولة المحلية، قائلاً: "سيصبح فوزينيا لاعباً في كولو كولو، وسيأتي إلى تشيلي في الأيام المقبلة للخضوع للفحوصات المعتادة، قبل تقديمه هنا في ملعب مونومنتال".
وكان فوزينيا أحد أبرز نجوم كأس العالم التي أقيمت في أميركا الشمالية، بأداء بطولي رغم بلوغه الأربعين عاماً، خصوصاً في مباراة دور المجموعات أمام إسبانيا (0-0) المتوجة الأحد الماضي باللقب على حساب الأرجنتين.
وقاد فوزينيا، واسمه الحقيقي خوسيمار خوسيه إيفورا دياس، منتخب الرأس الأخضر المذهل إلى دور الـ32 حيث أرغم الأرجنتين بطلة 2022 على خوض شوطين إضافيين (3-2).
ولعب فوزينيا في كل من قبرص، سلوفاكيا، مولدافيا وأنجولا، قبل أن يوقع عقده الاحترافي الأول في السادسة والعشرين من عمره.
ويُنتظر أن يصل الحارس إلى كولو كولو قادماً من نادي تشافيس، المنافس في الدرجة الثانية البرتغالية.
وأضاف أنيبال موسا عن فوزينيا "رياضياً، هو في حالة جيدة جداً، ولهذا تعاقدنا معه".
وأصبح فوزينيا، بفضل أدائه في المونديال وبمساعدة كبيرة من قبل المؤثر البرازيلي الشهير كاسيميرو الذي سلط الضوء عليه، شخصية تحظى بمتابعة كبيرة خلال أسابيع قليلة، إذ انتقل عدد متابعيه على إنستجرام من 50 ألفاً إلى نحو 30 مليوناً.

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