لايلز أسرع رجل في العالم

نيويورك (رويترز)

أكد نواه لايلز مجدداً مكانته على قمة هرم سباقات المضمار الأميركية، بفوزه في نهائي سباق 100 متر في البطولة الوطنية الأميركية لألعاب القوى، بزمن ​قدره 9.79 ثانية، وهو أفضل توقيت في العالم هذا العام، وذلك في موسم وصفه بأنه "عام الراحة"، رغم إصراره على مواصلة تقديم العروض المميزة.

وانطلق البطل الأولمبي بسرعة فائقة من ⁠منصة الانطلاق في مضمار استاد إيكان، ولم يكن تفوقه محل شك طوال السباق، ​إذ عبر خط النهاية متقدماً بفارق 0.09 ثانية على روني بيكر، ​بينما جاء ‌كيني بيدناريك في المركز الثالث أمام جماهير ⁠نيويورك.

وعادل لايلز ​بهذا الفوز أفضل رقم شخصي في مسيرته، والذي حققه في النهائي المثير في دورة الألعاب الأولمبية في باريس قبل عامين، وقال في رسالة واضحة للجميع "مجرد كونه عام راحة (من البطولات الكبرى) لا يعني أنني أخطط للركض ببطء".

وأضاف ‌لايلز، الذي يخطط أيضاً للمشاركة في سباق 200 متر اليوم السبت "أنا ‌لا أقدم حتى ما أعلم أنني قادر عليه. لسنا في ذروة الجاهزية بعد. لم نصل إلى الأداء الفني المثالي. نحن بعيدون كل البعد عن ذلك. ​لذا سأستمر في المطالبة بالمزيد. لماذا أكتفي بأقل من ذلك؟".

وتكون البطولة الوطنية الأميركية لألعاب القوى عادة بمثابة تصفيات لبطولة العالم أو الألعاب الأولمبية، لكنها افتقدت هذه المرة بعضاً من إثارتها المعتادة، في ظل غياب الحدثين العالميين الكبيرين عن جدول المنافسات هذا ‌الموسم. لكن المشجعين الذين توجهوا إلى جزيرة ​راندالز في نيويورك استمتعوا بمشاهدة مجموعة من أبرز نجوم ألعاب القوى الأميركية، في مقدمتهم شاكاري ريتشاردسون بطلة العالم عام 2023، والتي سحقت منافساتها في سباق 100 متر للسيدات في ظل تراجع مستوى المشاركات. وتجاوزت ​ريتشاردسون قبل النهائي بسهولة بزمن قدره ‌10.78 ⁠ثانية بمساعدة الرياح، ‌وحسمت اللقب بزمن 10.77 ثانية، بينما جاءت ‌كايلا وايت (10.90 ثانية) وتماري ديفيز (11.00 ثانية) في المركزين الثاني والثالث بفارق كبير، ومرت أمام الصحفيين بسرعة تكاد تضاهي سرعتها عند ⁠عبور خط النهاية.

وفاز النجم الصاعد كوبر لوتكينهاوس (17 عاماً) بتصفيته التمهيدية لسباق 800 ​متر، بزمن قدره دقيقة واحدة و45.83 ثانية، وأبدى تفاؤله أمام الصحفيين قبل النهائي المقرر غداً الأحد.