11 خيلاً تتسابق غداً للفوز بلقب كأس رئيس الدولة في هولندا

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل غداً منافسات النُّسخة الثالثة والثلاثين لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بإقامة المحطة السابعة على مضمار دوندخت العشبي في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، في حضور أوروبي جديد للكأس الغالية ضمن أجندتها العالمية الحافلة.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية باهتمام ورعاية متواصلة من القيادة الرشيدة، دعماً للمُلاك والمربّين في مختلف دول العالم، وتشجيعاً لهم على اقتناء وتربية الخيل العربي، بما يسهم في الحفاظ على إرثه الأصيل وإعلاء شأنه عالمياً، وتعزيز حضوره في أهم المضامير والمهرجانات الدولية.

ويشهد سباق المحطة الهولندية مشاركة 11 خيلاً تُمثل نُخبة المرابط والإسطبلات في هولندا والقارة الأوروبية، حيث يقام لمسافة 2150 متراً على الأرضية العشبية، ضمن الفئة الثالثة، والمخصّص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، على أن تنطلق المنافسات في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت لاهاي.

وتتجه الأنظار في القمة الهولندية إلى «الزير» لعمر إسماعيل غرغار، بإشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة الفارس عادل القيادي، الذي يدخل السباق بسجلٍّ مميّز بعد تتويجه بلقب المحطة البلجيكية للكأس الغالية عام 2025، وحلوله وصيفاً في محطة هولندا خلال الموسم نفسه، إلى جانب حصوله على المركز الثالث في المحطة الإيطالية للنسخة الحالية.

كما تُسجّل «فريدة بي» للمالك والمدرب بيتر ديكرز وقيادة الفارس كوين كليمانس، حضوراً بارزاً في قائمة المشاركين، بعد تتويجها بلقب محطة هولندا عام 2024، وفوزها بلقب محطة السويد في نسخة 2025، إلى جانب حصولها على المركز الثالث في المحطة السويدية خلال الموسم الحالي.

ويشهد السباقَ حضورٌ بارزٌ لممثّل الإمارات عبر الجواد «مقبول» لياس لإدارة سباقات الخيل، وذلك تحت إشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس ليو بول بريشيه.

وتضم قائمة المشاركين أيضاً «الباسو تي»، و«الرفاع»، و«جو ستار»، و«الزاركا دي إيه»، و«لوف مي دو لا سير»، و«مهدي دو برويل»، و«فاروق الشحانية»، و«بابيليون تي»، في مواجهة مرتقبة تجمع نُخبة المُلاك والمدربين والفرسان، ويتوقع أن تشهد مستويات تنافسية قوية حتى خط النهاية.

وتحظى محطة هولندا بمكانة مميزة في مسيرة الكأس الغالية، بعد أن أسهمت على مدار نُسخها السابقة في تقديم مجموعة من الأبطال الذين رسّخوا حضورهم في سجلِّ السباق، وهم: «جلمار» بطل عام 2017، و«لايتنغ بولت» بطل عام 2018، و«خير الشام» بطل عام 2019، و«جارف» بطل نسختي 2021 و2022، و«ميسي» بطل عام 2023، و«فريدة بي» بطلة عام 2024، و«عفجان» بطل عام 2025.

من جانبه، قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «تواصل الكأس الغالية مسيرتها العالمية المميزة بفضل الدعم الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة السلسلة ضمن أهم وأعرق سباقات الخيل العربية، وتعزيز دورها الريادي في دعم المُلاك والمربّين والارتقاء بمسيرة الخيل العربي في مختلف دول العالم».

وأضاف: «تُمثّل محطة هولندا إحدى المحطات المهمة في أجندة النسخة الثالثة والثلاثين، لما تحظى به من مكانة مميزة في مشهد سباقات الخيل العربية الأوروبية، وما تعكسه من حضور متنامٍ للكأس الغالية في المضامير الدولية، بما ينسجم مع رسالتها الهادفة إلى إعلاء شأن الخيل العربي والحفاظ على إرثه الأصيل».

واختتم بقوله: «نفخر بالمشاركة القوية لنخبة المرابط والإسطبلات في سباق هولندا، وبحضور مجموعة من الأسماء المتوّجة بألقاب محطات الكأس الغالية، الأمر الذي يعزّز القيمة الفنية والتنافسية للسباق، ويؤكد حرص الملاك والمدربين والفرسان على المشاركة في هذا الحدث العالمي المرموق».