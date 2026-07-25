«أبوظبي للزوارق» إلى تحدي الجولة الثانية من «مونديال الفورمولا-1»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعدُّ فريق أبوظبي لخوض منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا- 1 «F1H2O»، التي تستضيفها بحيرة إيسيك كول في جمهورية قرغيزستان خلال الفترة من 31 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز السائقين والفرق العالمية.

وتقام الجولة بالقرب من مدينة تشولبون آتا، الواقعة على الشاطئ الشمالي لبحيرة إيسيك كول، وتُشكّل محطة تاريخية للبطولة، كونها أول جولة تقام في منطقة آسيا الوسطى، بجانب كونها الأعلى ارتفاعاً في تاريخ البطولة، إذ يقع موقع السباق على ارتفاع 1607 أمتار فوق مستوى سطح البحر.

ويمثّل فريق أبوظبي في الجولة 3 زوارق، تتضمن زورق رقم 5 يقوده جوناس أندرسون، وإريك ستارك على متن الزورق رقم 6، إلى جانب الإماراتي راشد القمزي على متن الزورق رقم 35، في مشاركة تعكس طموحات الفريق للمنافسة بقوة وتحقيق نتائج متقدمة.

وأكد الفريق اكتمال استعداداته الفنية والبدنية واللوجستية لخوض التحدي، بعد برنامج تحضيري ركّز على رفع جاهزية الزوّارق والسائقين، والاستعداد للتعامل مع طبيعة الجولة الاستثنائية والظروف الفنية المختلفة، التي تفرضها المنافسة على مياه البحيرة.

وتقام المنافسات على مسار يبلغ طوله 1929 متراً ويضم 7 عوامات، على ارتفاع 1607 أمتار فوق سطح البحر، مع إمكانية مشاركة ما يصل إلى 24 زورقاً، ما يفرض تحديات فنية استثنائية على الفرق والسائقين.

ويدخل فريق أبوظبي الجولة الثانية وهو يحتل المركز الرابع في الترتيب العام للفرق برصيد 20 نقطة، لكنه يتطلع إلى تعزيز رصيده والتقدم في جدول البطولة.

وينطلق البرنامج الرسمي للجولة يوم الجمعة المقبل بإجراءات التسجيل والفحص الفني، تعقبها التجارب الحرة، فيما يشهد السبت الأول من أغسطس التصفيات التأهيلية وسباقات السرعة، على أن يُقام السباق الرئيسي للجائزة الكبرى يوم الأحد 2 أغسطس.

وتأتي مشاركة فريق أبوظبي بدعم من مجموعة موانئ أبوظبي، الشريك اللوجستي الرسمي للفريق، التي تسهم بخبراتها وحلولها المتكاملة في دعم عمليات نقل الزوارق والمعدات الفنية بين جولات البطولة العالمية، بما يعزّز جاهزية الفريق وقدرته على المنافسة بأعلى المستويات.

وتضم بعثة الفريق جمعة القبيسي مشرف عام الفريق، بالإضافة للمتسابقين، وكذلك منصور المنصوري المتسابق الاحتياطي في الفريق.